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台大雲林分院「安心雲林e院聯防」　榮獲第6屆政府服務獎

▲台大醫院雲林分院榮獲第六屆政府服務獎，台大醫院雲林分院馬惠明院長(圖右)從行政院陳建仁院長(圖左)手上接獲獎盃。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲台大醫院雲林分院榮獲第六屆政府服務獎，台大醫院雲林分院馬惠明院長(圖右)從行政院陳建仁院長(圖左)手上接獲獎盃。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

行政院國家發展委員會「第六屆政府服務獎頒獎典禮」，「政府服務獎」共有145個機關(構)參獎，台大醫院雲林分院以「安心雲林e院聯防」榮獲創新數位加值項目的殊榮，這也是該院繼第三屆政府服務獎以「守護大雲林的癌症照護你農我儂不離不棄」社會關懷服務的肯定之後再次榮獲政府服務獎。

遠距中心主任張善涵表示，此次「安心雲林e院聯防」是以聯合國於2015年發表在2030年永續發展目標的「基本健康服務之覆蓋性」為宗旨，以弭平「公平性」、「可近性」、「連續性」之不足為願景，藉由發展「醫療提供者對醫療提供者(B2B)」、「醫療提供者對醫療需求者(B2C)」、「醫療需求者對通訊設備(B2MoT)」三大遠距醫療方式為策略，成立多元化遠距醫療目標專案。

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在COVID-19疫情最嚴峻之時，台大醫院雲林分院開創全國首屈一指的遠距看診模式，針對雲林縣缺乏的醫療分配性、可近性、連續性，成立多元化遠距醫療目標專案完成全國唯一跨層級、跨體系、跨院所，由產官學三者合作的立體整合遠距醫療體系，以達到「基本健康覆蓋」的宗旨，馬惠明院長更於去年8 月 24 日受邀至泰國曼谷 2022APEC 演講，代表台灣分享數位健康的成果。

行政院長陳建仁於頒獎典禮時特別表示，今年11月18日曾赴臺大醫院雲林分院斗六院區視察該院「安心雲林e院聯防」遠距醫療服務，大讚該院運用數位科技及創新服務推動智慧及遠距醫療，提升偏鄉民眾就醫可近性與品質，感謝該院為病患提供連續性的完善照護，致力照護「急、重、難、罕」的病人，讓他回想起2003年擔任衛生署署長時，為解決雲林縣醫療資源缺乏問題，決定將署立雲林醫院交由台大醫院經營，在歷任院長及馬惠明院長的帶領下，將台大醫院雲林分院經營得有聲有色，讓他直呼「真的是把女兒嫁到好婆家」。

台大雲林分院馬惠明表示，遠距醫療中心於2017年4月成立，自2018年「斗六雙星區域聯防」本院即開始進行一系列的遠距醫療計畫，包括「智慧遠距傷口照護」、「高危新生兒外接監測」、「偏鄉兒童心臟篩檢遠距群助」、「到院前緊急超音波」、「急診遠距眼科照會」、「高危險病患出院監測」、「智慧病房」、「小兒神經視訊門診」、「COVID兒童急重症遠距醫療照護網」、「E定藥安全」等包含不同次專科、場域、醫療體系、 醫療層級、通訊種類，以及醫療照護行為的創新資通訊醫療模式，連結在地同層級的醫院共同排班與轉診。

公私協力，已成為國內急重症資源整合的標竿，「急診遠距眼科照會」是全國第一個結合基層診所、區域醫院、以及醫學中心的急診看診模式與醫療網路，無論是區域聯防或是遠距醫療，都是國內首創，更是雲林縣唯一重度級急救責任醫院，讓許多病患都大力讚賞，有的病患還有寫感謝函表達內心感激，讓距離終於不再成為他們不能就醫的原因，除此之外台大醫院雲林分院的遠距醫療更是受到國內各大獎項的肯定，這些成果都顯示著正在帶動雲林在地的醫療創新，也證實逐步將雲林落實為醫界的桃花源，「安心雲林e院聯防」不僅是讓人民安心的存在，更是臺大醫院雲林分院期待成為醫界桃花源與創新基地的最具體實踐。

►聽Podcast #我在案發現場

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