金廈海域緊張升溫　白宮國安顧問：反對任何一方破壞台海和平

▲美國白宮國安顧問蘇利文重申美國立場在於維護台海和平穩定。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

兩岸金廈海域爭端升溫，升高區域緊張局勢。白宮國安顧問蘇利文今天（20日）表示，美國立場十分清楚，就是維護台海和平穩定，反對任何一方採取任何破壞和平穩定的行動。

中國一艘「三無快艇」（無船名、無船舶證書、無船籍港登記）14日越界闖入金門海域，遭海巡署追緝後翻覆釀2死。中國海警18日宣布福建海警局將在廈金海域展開常態化執法巡查行動，金門「金廈遊輪」19日下午遭中國海警強制登船臨檢。

中國一艘海監船20日進入金門禁限制水域，海巡署派艇伴航驅離，並持續於附近海域巡弋。

蘇利文（Jake Sullivan）今天在一場呼籲國會盡快通過援外法案的電話簡報上，被問及此事，以及是否中國海警的行動適當時，不願具體評論。

不過，蘇利文重申，美國的立場十分清楚，就是維持台海和平穩定，反對任何一方採取任何破壞和平穩定的行動，「這將是我們繼續大聲、明確傳達的訊息」。

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）今天在媒體簡報被問及此事時則表示，正在密切關注北京行動，美方持續敦促保持克制，勿片面改變現狀。數十年來，這一現狀維護台海與區域整體的和平穩定。

米勒並敦促中國與台灣進行有意義的對話，以減少誤判風險。美國與區域和世界各地其他國家一樣，對台海與更廣泛的印太區域和平穩定具有共同利益，這影響全球安全與繁榮。