川普讚納瓦尼「很勇敢」但不該回俄羅斯　暗拿自己相提並論

▲川普對納瓦尼之死發表評論。（組圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美國前總統川普20日表示，上周猝逝的俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）很勇敢，但不應該回去俄羅斯。他還將自己與納瓦尼相提並論，暗指2人都遭受「政治動機」的指控。

川普在南卡州接受《福斯新聞》採訪時說，「納瓦尼的處境非常悲慘。他非常勇敢，他是一個非常勇敢的人，因為他回去了。他原本可以遠離（俄羅斯）的。」他直言，納瓦尼以反對派身分在國外發聲，會比親自返回母國好得多，「因為人們認為這可能發生，而且確實發生了。這是一件可怕的事情。」

此外，川普還暗示，他與納瓦尼都面臨政治動機的指控，「這也發生在我們的國家。我們在很多方面都正在變成一個共產國家。如果你仔細看看就知道了，我是領先的候選人，而我被起訴了。」

川普18日在自家社群平台Truth Social發文表示，納瓦尼上周在北極流放地的死亡，讓自己「更加了解」美國正在發生的事情。他沒有提及細節，但多次將針對自己的91項刑事指控斥為「政治動機」的起訴。

▲川普在民調中領先，同時被官司糾纏。（圖／路透）



川普2017年至2021年任職期間及卸任後，都對普丁表達了欽佩之情，而且至今未對納瓦尼之死提出任何指責。

與此同時，美國總統拜登與其他西方領袖都將此歸咎於普丁，在共和黨總統提名初選中，他的唯一競爭對手、前美駐聯合國大使海利（Nikki Haley）也持相同立場。拜登20日猛烈抨擊川普的說法，「川普為什麼總是責怪美國？普丁對於納瓦尼之死負有責任。為什麼川普不能這麼說？」

今年美國總統大選將在11月5日登場，川普在共和黨總統提名初選中遙遙領先，根據大多數民調，他領先海利逾30個百分點。