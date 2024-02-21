女童被叔叔帶上學！失蹤6天慘成浮屍　「爸爸朋友」竟是誘拐前科犯

▲美國德州11歲女童被認識的叔叔帶去上學卻失蹤，失去音訊第6天警方尋獲遺體。（圖／翻攝自Facebook／sheriffpcsotx）

記者張寧倢／編譯

美國德州一名11歲女童日前出門上學，由父親的男性朋友帶去公車站，但當天她沒有坐上校車，也沒到學校上課，就此消失無蹤。直到失蹤第6天，女童遺體在高速公路下方的一條河裡被尋獲。帶女童上學的42歲男子過去曾有誘拐兒童前科，被認為涉有重嫌，檢方正在申請拘捕令，預計以殺人罪起訴。

根據CNN報導，德州波爾克郡（Polk County）11歲女童15日上午7時左右離家，與父親的42歲友人麥克杜格爾（Don Steven McDougal）前往公車站，不料這卻是家人們最後一次見到女童，當天她沒有搭校車上學，隔天女童的書包在德州最大水庫之一的利文斯頓湖（Lake Livingston）的水壩被發現。

警方表示，女童一家就住在利文斯頓湖附近，麥克杜格爾則住在她家土地上的一輛露營拖車裡，有時會帶女童去公車站，而書包尋獲的地點沒有掙扎跡象。波爾克郡警長萊昂斯（Byron Lyons）表示，女童失蹤後，麥克杜格爾也和大家一起到處找人，「一些目擊者甚至說，他在社區家家戶戶敲門，問人有沒有見過她？」

▲男嫌住在女童家外面的露營車，過去曾有暴力犯罪與誘拐兒童的前科。（圖／翻攝自Facebook／sheriffpcsotx）

萊昂斯說，警方20日在美國59號高速公路下方的三一河（Trinity River）找到了女童遺體，並送往哈里斯郡（Harris County）法醫辦公室檢驗死因。波爾克郡地方檢察官希頓（Shelly Sitton）表示，檢方正在申請麥克杜格爾的拘捕令，而且認為此案適用於謀殺罪起訴，但拒絕透露女童死亡的細節。

據當局說法，麥克杜格爾16日晚間因另一起與失蹤無關的嚴重襲擊罪嫌被逮捕，隨後已被拘於獄中。CNN報導則指出，麥克杜格爾有一系列犯罪前科，包含2007年曾因誘拐兒童被定罪，2010年與2019年都有過使用致命武器進行嚴重攻擊的暴力犯罪紀錄。