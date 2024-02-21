納瓦尼遺體下落成謎！母親直奔北極　喊話普丁「立刻交出來」

▲納瓦尼的母親喊話普丁「立刻把兒子遺體交出來。」（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny） 16日被宣布在獄中猝逝，但當局遲遲不把遺體交還家屬，令外界懷疑死因不單純。他的母親得知噩耗，立刻前往位於北極圈的IK-3流放地（IK-3 penal colony），並且錄製影片，喊話普丁「立刻把兒子遺體交出來。」

納瓦尼的母親柳米拉（Lyudmila Navalnaya）在影片中表示，她趕到監獄後一直嘗試尋找兒子遺體，卻不斷受到阻撓，「我已經5天都沒能見到他了。他們拒絕把他的遺體交給我，甚至不告訴我他在哪裡。我問你，普丁，這一切都取決於你。讓我最終見見我的兒子吧。我要求立刻交出納瓦尼的遺體，這樣我才能給他一個體面的葬禮。」

'For a fifth day I cannot see him, they aren't giving me his body and don't even tell me where he is,' Lyudmila Navalnaya, mother of dead Russian opposition leader Alexei Navalny, said. Dressed in black she demanded Putin give the order to release his body https://t.co/y207B7TEbE pic.twitter.com/BdTAjezaMP — Reuters (@Reuters) February 20, 2024

納瓦尼是過去10年最重要的俄羅斯反對派領導人，因為政治動機指控被判19年有期徒刑，於IK-3流放地、又稱「極地狼」（the Polar Wolf）的監獄服刑，16日卻被獄方宣稱在散步後昏倒，此後再也沒有恢復意識，疑似患上猝死症候群，由於目前必須接受「化學分析」，因此遺體2周後才能交還家屬。

由於納瓦尼驟逝且遺體下落不明，外界紛紛懷疑死因不單純。他的遺孀尤莉雅（Yulia Navalnaya）直接指控，就是普丁下令毒死丈夫，扣留遺體則是為了等待神經毒素「諾維喬克」（Novichok）殘留物消失。2020年，納瓦尼也曾經被人以同一種毒藥謀害，但當時成功倖免於難。

▲納瓦尼與其遺孀尤莉亞。（圖／路透）



尤莉亞在X發文，直指克里姆林宮是殺人兇手，呼籲「歸還納瓦尼的遺體，讓他有尊嚴地下葬，不要阻礙人們向他告別。」她誓言繼續完成丈夫實現「自由俄羅斯」的志業，也呼籲歐盟領袖不要承認3月16日的俄羅斯總統大選，並且向那些仍在躲避西方制裁的普丁核心圈人士究責。

俄羅斯官方尚未證實納瓦尼遺體的下落，克里姆林宮19日表示，相關調查仍在進行中，目前「沒有結果」，發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）則形容外界指控「毫無根據且下流」，但由於尤莉亞才剛剛喪偶，因此他不會進一步評論。