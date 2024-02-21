飛機突劇烈搖晃！他轉頭一看「機翼破洞」　緊急轉降其他機場

記者王佩翊／編譯

美國聯合航空（United Airlines）一架航班19日從舊金山起飛後，飛機突然出現劇烈搖晃，隨後機師透過廣播宣布，由於飛機右邊機翼出現破損，因此必須立刻返航，並改降落於丹佛，所幸該起意外並未造成人員傷亡，而所有旅客當晚也被安排搭乘另一架航班飛往最終目的地波士頓。

根據《美聯社》報導，美國聯合航空編號UA354航班19日上午10時從舊金山出發後，原定在下午2時45分飛抵波士頓，但是中途卻因為機體破損，導致臨時改降於丹佛。

這架載有165名乘客的波音757-200客機19日起飛後發生機翼毀損情形。67歲的克拉克（Kevin Clarke）是一名來自緬因州的滑雪比賽播報員，當時他正好搭上這班飛機。他回憶道，「我一上飛機便戴上耳機開始打瞌睡，沒想到卻突然感覺到飛機劇烈晃動。」

他心有餘悸地表示，「我突然聽到從未聽過的強烈震動聲。其中一名飛行員走過機艙的走道，隨後又走回駕駛艙。之後我們就聽機長廣播稱，飛機右翼出現輕微破損，因此必須改降落於丹佛。」

克拉克隨即打開窗戶遮板，並拿出手機拍下這個驚人畫面。只見飛機的右側機翼出現明顯的破損，破洞上的物體甚至還隨著強風搖曳。儘管他相信飛行員的判斷，但是在返程途中，飛機卻遇到亂流，讓他忍不住反覆檢查機翼，最終決定不再看下去，並轉而祈禱能夠安全降落。

根據聯合航空發表的聲明，這架客機隨後降落於丹佛機場，以解決機翼損壞的問題。而聯合航空也指出破損的是前緣縫翼（Slats），不過並未說明是什麼原因造成前緣縫翼毀損，只強調正在調查此事件。

機上的165名乘客在降落於丹佛機場後，當天晚上則被安排搭乘另一架飛機前往原定目的地波士頓。