駁斥美國指控！　普丁：堅決反對在太空部署核武

▲ 普丁駁斥美國稱俄國正發展太空核武的說法。(圖/路透)

文/中央社

俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)今天表示,他反對在太空部署核武,駁斥美國對莫斯科正在發展太空反衛星武器的指控。

法新社報導,華府上週表示,美方對俄羅斯正在發展太空反衛星系統感到憂心,同時表示這不會對地球上的人類構成立即威脅。

普丁會見俄國國防部長蕭依古(Sergei Shoigu)時說,「我們始終堅決反對在太空部署核武。」

普丁對蕭依古說,「我們的立場明確且透明:我們一直堅決反對在太空部署核武,現在也是一樣。」

他稱這些指控是「西方叫囂」的一部分。

路透社說,一名知情人士今天表示,美國認為俄羅斯正在開發一種太空反衛星核武,一旦爆炸影響甚鉅,恐擾亂軍事通訊到電話叫車服務等。

這名不願透露姓名的消息人士說,據他了解,這套系統將涵蓋放置在軌道上的核爆裝置。

白宮和美國國家情報總監辦公室(Office of the Director of National Intelligence, ODNI)拒絕對此置評。

蕭依古說,俄羅斯不存在美國不具名消息人士概述的那種計畫,也沒有研發華盛頓所說的那套系統。

蕭依古對普丁說,「第一,俄國沒有發展太空核武的計畫。第二,美國也知道這不存在。」

普丁說,俄羅斯不僅敦促各方遵守該領域現有的所有協議,也曾「多次建議強化在(太空)領域方面的合作,但基於某些原因,西方沒有再次提起這項議題」。

他補充說,俄羅斯的太空活動與美國等其他國家沒什麼不同。

俄羅斯對烏克蘭的攻勢,加上西方祭出嚴厲制裁,不僅重創莫斯科的太空發展前景,國際太空合作也因此告終。(譯者:劉文瑜/核稿:李佩珊)