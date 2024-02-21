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駁斥美國指控！　普丁：堅決反對在太空部署核武

▲▼俄羅斯總統普丁。（圖／路透）

▲ 普丁駁斥美國稱俄國正發展太空核武的說法。（圖／路透）

文／中央社

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）今天表示，他反對在太空部署核武，駁斥美國對莫斯科正在發展太空反衛星武器的指控。

法新社報導，華府上週表示，美方對俄羅斯正在發展太空反衛星系統感到憂心，同時表示這不會對地球上的人類構成立即威脅。

普丁會見俄國國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）時說，「我們始終堅決反對在太空部署核武。」

普丁對蕭依古說，「我們的立場明確且透明：我們一直堅決反對在太空部署核武，現在也是一樣。」

他稱這些指控是「西方叫囂」的一部分。

路透社說，一名知情人士今天表示，美國認為俄羅斯正在開發一種太空反衛星核武，一旦爆炸影響甚鉅，恐擾亂軍事通訊到電話叫車服務等。

這名不願透露姓名的消息人士說，據他了解，這套系統將涵蓋放置在軌道上的核爆裝置。

白宮和美國國家情報總監辦公室（Office of the Director of National Intelligence, ODNI）拒絕對此置評。

蕭依古說，俄羅斯不存在美國不具名消息人士概述的那種計畫，也沒有研發華盛頓所說的那套系統。

蕭依古對普丁說，「第一，俄國沒有發展太空核武的計畫。第二，美國也知道這不存在。」

普丁說，俄羅斯不僅敦促各方遵守該領域現有的所有協議，也曾「多次建議強化在（太空）領域方面的合作，但基於某些原因，西方沒有再次提起這項議題」。

他補充說，俄羅斯的太空活動與美國等其他國家沒什麼不同。

俄羅斯對烏克蘭的攻勢，加上西方祭出嚴厲制裁，不僅重創莫斯科的太空發展前景，國際太空合作也因此告終。（譯者：劉文瑜／核稿：李佩珊）

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