　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／食安專報第三度協商！　韓國瑜明下午召集藍綠白黨團研商

▲▼韓國瑜首次主持立法院院會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院長韓國瑜。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

行政院長陳建仁赴立法院食安會報案一波三折，經過國民黨團違憲臨時會、民眾黨團朝野協商鬧雙胞等風波後，立法院議事處今（21日）稍早發出公文通知各黨團，立法院長韓國瑜明（22日）下午4點，將就民進黨團、國民黨團、民眾黨團提案之食安會報邀請召開政黨協商。

年後國會一直圍繞在「邀請陳建仁食安專報」議題打轉，國民黨團要求召開臨時會，但會期已經展開，相關要求因違憲胎死腹中，而藍綠陣營原本希望21日開議日就進行食安專報，但韓國瑜20日召集朝野協商時，黃國昌提出21日加開院會進行食安專報的主張，拒絕簽署協商結論，導致協商破局，也讓院會首日進行食安專報一事不了了之。

昨開議日更是狀況不斷，上午先是民眾黨團一早提案，要求21日加開院會，未料國民黨團早有準備，搶先一步提出「今天就進行食安專報」的提案，只不過隨後又撤案，表示願意支持民眾黨團。

民眾黨團如願以償在院會中提案「21日加開院會」，並提議「逕付二讀」，在無人表示反對狀況下，循例將該案交付協商。

但依照議事規則，對於逕付二讀的提案，倘若朝野未能達成共識，須經冷凍期1個月，才有辦法到院會表決。而民進黨團昨天上午就提案23日邀請陳建仁食安專報，並要求韓國瑜召開朝野協商，以免一不小心落入「冷凍期1個月」的窘境。

稍早，立法院議事處發出公文通知各黨團，明（22日）下午4點將召開朝野協商，研商邀請行政院長率同相關部會首長就「民進黨政府執政八年食安總檢討」進行專案報告相關事宜；且該案由民進黨團、國民黨團、民眾黨團分別提議。

ET快訊
南港25歲芭蕾女教練被壓斷腿　畫面曝光
快訊／中廣新任董事長兼總經理人選出爐
陸生還漁民發聲了！　控台海巡「把我們頂翻掉」
人間洋娃娃長大了！　阿湯哥17歲愛女「絕美顏值」曝
接手麻吉女友慘了！挨告性侵下體大出血...結局傻眼
快訊／維修員遭夾死！　華航回應了
教書41年沒見過！　資深校長被兄妹行程表嚇到：怕身心受傷
快訊／華航維修員　遭飛機起落架夾死
快訊／第三度協商！　韓國瑜明下午召集藍綠白研商

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

深坑大火空污波及雙北　何孟樺：應建立多邊通報機制

快訊／高嘉瑜表態不缺席2026選戰　「選市長是目標之一」

批海巡署荒腔走板又蠢笨　趙少康：最不可原諒的是沒說實話

陳建仁親頒國家品質獎喊「了不起」　汽車百貨導入AI獲經營技術獎

NCC通過中廣董事變更案　新任董事長兼任總經理人選出爐

謝國樑爆「變動權利金是0元」　前基市府發言人：鬼扯！是失憶嗎？

柯建銘談國會攻防激烈　賴清德：民進黨要當「改革第一品牌」

陸船翻覆2漁民罹難　民進黨：支持海巡堅定執法

朱立倫聲援謝國樑　嗆林右昌：除了圖利廠商還為基隆做過啥？

幕後／楊寶楨落淚請辭惹議！陳智菡衰捲風波　接黨團主任全因8委員力邀

飆罵晚安小雞、阿鬧不孝子　柬埔寨總理：應該判重一些

高雄女大生遭輾斃！後方英勇女騎士秒反應　飛奔衝上前保護她

關鍵畫面曝！女大生閃過電桿「突往左自摔」　遭大貨車輾斃

羅人友耿直發言「連BOOM都怕」　見朴敏英身上爆米花...暖幫拍掉

梅西拍影片還原香港賽情況　澄清：因受傷真的無法上場

Joeman砸1500萬東京置產！　在日YTR分析：我可能不會買

毒販對決早餐店大冰奶完敗！　忍不住衝廁所...被警包圍落網

馬思純「重回巔峰」半年瘦25公斤！　公開超狂食譜...呼籲：接受自己每一面

小亨堡認「沒當黑范家保母」　投資2副業「和飛翔仍像家人」

楊繡惠4800萬台中店面曝光　剛過戶就迎便利商店搶租

深坑大火空污波及雙北　何孟樺：應建立多邊通報機制

快訊／高嘉瑜表態不缺席2026選戰　「選市長是目標之一」

批海巡署荒腔走板又蠢笨　趙少康：最不可原諒的是沒說實話

陳建仁親頒國家品質獎喊「了不起」　汽車百貨導入AI獲經營技術獎

NCC通過中廣董事變更案　新任董事長兼任總經理人選出爐

謝國樑爆「變動權利金是0元」　前基市府發言人：鬼扯！是失憶嗎？

柯建銘談國會攻防激烈　賴清德：民進黨要當「改革第一品牌」

陸船翻覆2漁民罹難　民進黨：支持海巡堅定執法

朱立倫聲援謝國樑　嗆林右昌：除了圖利廠商還為基隆做過啥？

幕後／楊寶楨落淚請辭惹議！陳智菡衰捲風波　接黨團主任全因8委員力邀

「棕色脂肪」竟能燃燒熱量？　醫師揭密「這類人才有」

川普讚納瓦尼「很勇敢」但不該回俄羅斯　暗拿自己相提並論

「小兄妹虎媽照」曝光！曾任職電視主播：我習慣極盡利用每分每秒

老師擔責！25歲女老師出軌高一生　專家：法律明確「禁止師生戀」

海島度假失身　20歲英女被「拖進飯店房間」5以色列男人輪流性侵

跨國籍交流添溫馨　雲林縣服務站邀新住民共慶元宵

深坑大火空污波及雙北　何孟樺：應建立多邊通報機制

減重又控三高！營養師曝「得舒飲食」8好處

年少染毒鬧事！　多金老闆「爸過世改變人生」賣烤雞年賺8位數

高三前「課本全空白」17歲才想通！大學放榜媽一看哭了　全場讚爆

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

政治熱門新聞

快訊／雙北整晚飄臭氣　蔣萬安被罵爆今早緊急回應：市民辛苦了

憂有毒氣體彌漫雙北　里長喊話北市說明

臉書被網怒灌！蔣萬安赴國小視察　里長當面急問：空氣到底有無毒？

楊寶楨哽咽崩潰　黃暐瀚一看：這很怪

岳母控「美女議員」戴湘儀介入家庭　蔣欣璋駁斥：家家有本難念的經

謝國樑質疑林右昌讓利NET　爆前市府「變動權利金」是0元

深坑臭味彌漫　苗批北市高層睡得安穩？

快訊／深坑大火惡臭引民怨！侯友宜急赴視察：沒戴奧辛

唐鳳被鬥爭？郭正亮：不配合台美1計畫

快訊／立院搶麥克風全武行　黃捷、徐巧芯大戰「刺客突圍」險得手

NCC通過中廣董事變更案

深坑火警釀北市居民也聞到臭味！　新北環保局：濃煙影響周遭空品

深坑大火異味瀰漫雙北！　市民怒灌侯友宜臉書：請救我們的肺

楊寶楨哭了！臉書一排「藍勾勾」送暖　唯獨缺陳智菡

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

黃嘉千遭毆流落加國街頭！

國小兄妹日睡6.5小時狂補習　3000人朝聖

「華航林依晨」Ivy宣布再婚！

快訊／國二少女離家失聯！與20歲男陳屍出租套房

雙北整晚飄臭氣民眾求救！消防局說明了

獨／台中命案！「牛郎界李到晛」打死同店新秀

他換燈泡時驚見「天花板藏2.7億真鈔」嚇呆

即／逢甲女大生失蹤70小時...大遠百墜樓亡

即／女大生墜樓曝屍94小時才被發現

即／女大生遭輾斃家屬悲痛認屍　父：不責怪司機

慈妹爆熱戀了！

逢甲女大生陳屍大遠百汙水管　94小時才發現

LINE「19款免費貼圖」限時下載！嚕嚕米、小魔女DoReMi

「新妖股」超車輝達破千美元！　執行長又是台灣人

即／黃色小鴨出事了！強風一吹臉變形

更多

最夯影音

更多
飆罵晚安小雞、阿鬧不孝子　柬埔寨總理：應該判重一些

飆罵晚安小雞、阿鬧不孝子　柬埔寨總理：應該判重一些
高雄女大生遭輾斃！後方英勇女騎士秒反應　飛奔衝上前保護她

高雄女大生遭輾斃！後方英勇女騎士秒反應　飛奔衝上前保護她

關鍵畫面曝！女大生閃過電桿「突往左自摔」　遭大貨車輾斃

關鍵畫面曝！女大生閃過電桿「突往左自摔」　遭大貨車輾斃

羅人友耿直發言「連BOOM都怕」　見朴敏英身上爆米花...暖幫拍掉

羅人友耿直發言「連BOOM都怕」　見朴敏英身上爆米花...暖幫拍掉

梅西拍影片還原香港賽情況　澄清：因受傷真的無法上場

梅西拍影片還原香港賽情況　澄清：因受傷真的無法上場

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面