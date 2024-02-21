快訊／食安專報第三度協商！　韓國瑜明下午召集藍綠白黨團研商

▲立法院長韓國瑜。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

行政院長陳建仁赴立法院食安會報案一波三折，經過國民黨團違憲臨時會、民眾黨團朝野協商鬧雙胞等風波後，立法院議事處今（21日）稍早發出公文通知各黨團，立法院長韓國瑜明（22日）下午4點，將就民進黨團、國民黨團、民眾黨團提案之食安會報邀請召開政黨協商。

年後國會一直圍繞在「邀請陳建仁食安專報」議題打轉，國民黨團要求召開臨時會，但會期已經展開，相關要求因違憲胎死腹中，而藍綠陣營原本希望21日開議日就進行食安專報，但韓國瑜20日召集朝野協商時，黃國昌提出21日加開院會進行食安專報的主張，拒絕簽署協商結論，導致協商破局，也讓院會首日進行食安專報一事不了了之。

昨開議日更是狀況不斷，上午先是民眾黨團一早提案，要求21日加開院會，未料國民黨團早有準備，搶先一步提出「今天就進行食安專報」的提案，只不過隨後又撤案，表示願意支持民眾黨團。

民眾黨團如願以償在院會中提案「21日加開院會」，並提議「逕付二讀」，在無人表示反對狀況下，循例將該案交付協商。

但依照議事規則，對於逕付二讀的提案，倘若朝野未能達成共識，須經冷凍期1個月，才有辦法到院會表決。而民進黨團昨天上午就提案23日邀請陳建仁食安專報，並要求韓國瑜召開朝野協商，以免一不小心落入「冷凍期1個月」的窘境。

稍早，立法院議事處發出公文通知各黨團，明（22日）下午4點將召開朝野協商，研商邀請行政院長率同相關部會首長就「民進黨政府執政八年食安總檢討」進行專案報告相關事宜；且該案由民進黨團、國民黨團、民眾黨團分別提議。