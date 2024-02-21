教書41年沒見過！兄妹只睡6.5hrs　資深校長嚇到：怕他們身心受傷

▲北市國小生只睡6.5小時的恐怖行程表，引發各界討論。（圖／記者李毓康攝）

記者楊惠琪／台北報導

就讀北市中正區明星小學的兄妹檔，每周7天都被上課、寫作業、趕才藝班塞得行程滿檔，正值國小發育階段，每日只睡6.5小時，引發各界討論。全國中小學校長協會理事長、新北市新莊國小校長張信務也說，教書41年來，沒看過這麼離譜的行程表，學習時數過當，已經超出兒童階段的負荷，恐造成孩子身心受創。

張信務說，從事教育工作長達41年，也當過多所學校校長，的確有部分家長會在特定一天安排較多學習行程，但「從來沒看過這麼離譜的，從周一到周日，從早學習到晚」，已經超出學齡兒童負擔，不僅是對兒童，就連對成人來說也是過度學習，超出負荷，憂心長期會造成孩子身心受創。

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張信務說，以小學階段來說，每天在學校上課學習8小時已經足夠，若有參加下午4點到6點的課後育樂營活動，在時程安排上已經非常足夠，看到這對兄妹檔的行程表，他也感到很不可思議，尤其把很多未來才要上的課程，就急著現在上，恐扼殺孩子對未來學習的興趣，建議家長考量孩子身心發展，學習不要急於一時。

張信務還說，從兄妹檔緊湊的行程表中，看不到家庭成員的互動時間，建議家長可以適度調整作息，給孩子更多身心紓壓時間，同時也兼顧親子互動時間，安排親子互動時間，讓孩子感受到父母親關係，多聊聊上課學習的過程與趣事。