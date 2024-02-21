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快訊／國小兄妹「魔鬼日程」被轟爆！補習班粉專急關閉

快訊／國小兄妹「魔鬼日程」被轟爆！補習班粉專急關閉

▲補習班關閉粉專。（圖／翻攝自臉書）

記者周亭瑋／綜合報導

14:29更新：粉專已重新開啟。

國小兄妹「日睡6.5小時」的超精實行程表，掀起輿論譁然，儘管兩孩子成績優異、課外表現亮眼，不少人卻擔憂他們的身心發展。稍早，補習班粉專「KUMON大同延平北路涼州教室」已關閉，目前看不到任何貼文。

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粉專「KUMON大同延平北路涼州教室」，先前曾分享過學霸妹妹的得獎感言，不過隨著網友撻伐，稍早已關閉，目前看不到任何貼文。

談到這對國小六年級和四年級的兄妹，兩人在校成績優異，課外表演、比賽也屢獲佳績，連英文程度都不輸美國學生；而他們每天都是清晨5點50分起床，隨後寫公文（英數中等科目）到早上7點10分，接著到學校上學，直到下午4點放學後，一路趕去補習、練琴及唸英文等，然後晚上11點30分才睡覺，行程滿滿幾乎沒有休閒的時間。

不僅如此，孩子假日的起床和睡覺時間亦相同，僅將學校、補習的時間改成作文課、複習學校作業及游泳課，周末還是需要練琴、唸英文。不過，周日若遇到聚餐、比賽或學校考試時，會調整練琴時間。

而當初妹妹母親在粉專分享的得獎感言中更透露，妹妹會把功課揉成球，她三不五時整理臥室窗台一角時，就會發現球狀的中文功課；不僅如此，在抽屜、外套口袋、包包裡都會暗藏各種考卷。

她還提到，女兒有一次交出白卷，老師為難地問她，能不能讓孩子重寫200張，而她馬上回覆，「絕對沒有問題，請老師不需要為難。」

這番話讓眾人不以為然，還有網友直言，「看到偷藏覺得難的作業，就覺得這孩子快到臨界點了，叛逆期精彩可期」，而其他人也點頭附和道，「叛逆期大約高年級到國中，有好戲看了」、「成人也會叛逆，很期待這兩個孩子以後的叛逆故事」、「揉得像顆球的中文功課，這句令人難過」、「孩子內心的壓力，就像那揉得像顆球的東西」、「我其實很擔心妹妹」、「覺得毛骨悚然」。
 

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