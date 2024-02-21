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國小兄妹文挨轟！學霸妹妹「1舉動」網喊不對勁：快到臨界點了

▲▼寫作業,小孩。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者周亭瑋／綜合報導

國小兄妹「日睡6.5小時」的超精實行程表，掀起輿論譁然，雖然兄妹倆的確在校成績優異，課外表演、比賽也屢獲佳績；不過，網友從他們母親過去發的文中，發現妹妹所做出的舉動不太對勁，不禁憂心「覺得這孩子快到臨界點了。」

小兄妹母親在2020年，曾發表過一篇「女兒」的得獎感言文章，上面提到妹妹會把功課揉成球，她三不五時整理臥室窗台一角時，就會發現球狀的中文功課；不僅如此，在抽屜、外套口袋、包包裡都會暗藏各種考卷。

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媽媽認為，女兒與大部分孩子一樣，超學年的學習可能都會遇到坎，「坎是困難，坎是壓力，坎更是痛苦，人遇到坎會如何面對，當孩子直白又哭又鬧，嚷嚷不想寫、太難了，我們還是要求繼續寫，孩子只有再想方設法，這就是人與生俱來的生存能力。」

▲▼書包,背包,後背包。（示意圖／達志影像）

▲示意圖，與本文無關。（圖／達志影像）

她還提到，女兒有一次交出白卷，老師為難地問她，能不能讓孩子重寫200張，而她馬上回覆，「絕對沒有問題，請老師不需要為難。」

這番話讓眾人不以為然，還有網友直言，「看到偷藏覺得難的作業，就覺得這孩子快到臨界點了，叛逆期精彩可期」，而其他人也點頭附和道，「叛逆期大約高年級到國中，有好戲看了」、「成人也會叛逆，很期待這兩個孩子以後的叛逆故事」、「揉得像顆球的中文功課，這句令人難過」、「孩子內心的壓力，就像那揉得像顆球的東西」、「我其實很擔心妹妹」、「覺得毛骨悚然」。

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