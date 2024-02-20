元宵遶境夜台東「強強滾」　交警嚴格執法...鎖定酒駕等3違規

▲台東元宵遶境，交通隊特別宣示將採取「事中取締蒐證，事後舉證告發」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

已舉辦數10年的台東元宵神明遶境活動，今年將於24、25日舉行，遶境隊伍將於活動當日12時30分自台東市四維路出發，並遊行整個台東市區主要道路，預計將吸引大量的信眾及遊客參與，台東縣警察局援例將動用警民力協助交通疏導及維持秩序，呼籲參與團體及成員在熱鬧活動中，也應遵守相關交通法令。

近年來，在主辦單位用心規劃、參與隊伍配合及警方全力投入下，歷次遶境活動秩序雖有逐年改善，但仍有不少民眾抱持僥倖心理，認為警方忙於維持遶境隊伍秩序，疏於交通執法，產生不少違規態樣。是以，警察局交通隊特別宣示將採取「事中取締蒐證，事後舉證告發」等2手段表達警方執法決心，將於遶境期間，部署警力加強取締未戴安全帽、無照駕駛及酒後駕車等重點違規行為。

交通警察隊隊長劉正達表示，以去(112)年活動為例，交通隊同仁在遶境活動周邊攔停或事後逕行舉發包括未戴安全帽等各式交通違規計260餘件，其中查獲1件酒後駕駛公共危險罪，足證元宵活動沒有空窗期，取締工作不因節慶而放鬆，呼籲民眾參加遶境活動時，除保持虔誠熱情、以平和理性的心來祈祝外，也更應守法自律，務必遵守交通規則，切勿「酒後駕車」，提升傳統文化正面形象，使遶境祈福活順利圓滿完成。