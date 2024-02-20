推動台東環境永續發展　永續方舟館扮幕後推手

▲永續方舟館今年將持續推出多元主題的環境教育課程活動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為提升台東民眾全民綠生活理念及養成綠色生活行為，台東縣環境保護局112年度舉辦188場次環境教育課程活動，影響20,656人次建立友善環境的生活態度，其中永續方舟館相關課程活動申請踴躍，扮演著推動台東環境永續發展搖籃的幕後推手角色。

台東縣政府環保局指出，去年度永續方舟館透過舉辦188場次環境教育課程活動，影響20,656人次建立友善環境的生活態度，學習如選購綠色產品及鼓勵國內綠色旅遊等簡單易行的綠行動，從個人居家綠生活到辦公綠生活，乃至日常生活力行節能減碳，逐步達成環境永續發展及淨零綠生活的行動。

台東縣政府環保局進一步說明，永續方舟館今年將持續推出多元主題的環境教育課程活動，包含航向永續未來、小小垃圾稽查員、「海洋保衛戰」-桌遊及微淨灘、太陽的神奇力量-太陽能鍋應用與節能、海漂垃圾-守護海洋~減塑淨灘行動等教案及6套環保手作DIY。歡迎20人以上各級學校單位透過台東縣環教中心線上預約系統（http://bit.ly/3SU8ucg）申請課程活動，或撥打專線089-359049洽詢。