台東縣政府導輔企業轉型　一站解密最新產業現況

▲台東縣政府於20日在台東縣政府2樓第一會議室舉辦發展計畫聯合說明會。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為扶植台東在地企業創新轉型，台東縣政府於20日在台東縣政府2樓第一會議室舉辦發展計畫聯合說明會，除了說明補助內容、申請方式以及注意事項，更是以全方位的方法幫助業者永續經營，讓台東在地業者從數位化、國際化、創新化、永續化等面向茁壯成長。

台東縣政府表示，聯合說明會關鍵為聚焦4大產業輔導計畫：1.台東縣產業創生暨跨域輔導計畫、2.台東縣產業形象營造及店家再造輔導計畫、3.台東縣地方產業創新研發推動計畫(SBIR)、4. 台東縣一站式產業升級暨數位轉型輔導計畫。除上述4大計畫限台東業者申請補助外，今年也將第一季中央的產業補助計畫進行介紹，包括：商業服務業設備汰換補助、智慧減碳補助計畫、雲世代特色遊程數位輔導等，讓業者獲得最大的助力以及最新的資訊。

除了聯合說明會以外，財政及經濟發展處設有「台東縣一站式產業輔導辦公室」，將持續彙整中央及地方相關資源公佈於台東一站式產業輔導網，並每季舉辦一次政策資源說明會協助業者深入了解，更是長期提供單一窗口提供業者統一諮商及洽詢管道電話請洽089-340681，歡迎多加應用。

台東縣政府財政及經濟發展處指出，今天聯合說明會中，總計有90多家台東在地業者參與，除了往年參與過的業者外，更是有許多全新的面孔，讓更多的業者能夠獲得最新資訊。