台東原民文創聚落新銳創作工作室　喜迎知名音樂人陳國華

▲陳國華老師也在場指導歌唱技巧，希望文化的種子能在每位大小學子的心中萌芽滋長。（圖／記者楊漢聲翻攝)

記者楊漢聲／台東報導

台東縣原住民文化創意產業聚落（TTICC）新春就有令人振奮的消息，迎來了知名音樂人陳國華大師進駐新銳創作工作室，未來1年6個月期間將展開一系列的音樂活動和創作計畫，為台東的音樂文化注入新的活力和創意。20日寶桑教育基金會、長濱鄉各國中小學校及台東縣政府共同合作舉辦「文化種子萌芽計畫」，參觀TTICC專業錄音，陳國華老師也特地在場指導歌唱技巧，希望文化的種子能在長濱鄉每位大小學子的心中萌芽滋長。



台東縣長饒慶鈴表示，在TTICC的支持下，許多原住民藝術家和創意工作者得以展現其才華，同時也促進了台東縣文化產業的繁榮與發展。TTICC積極致力於保護和傳承台東縣的原住民族文化，陳國華大師的加入將爲這一使命注入新的動力，為當地音樂人和愛好者提供學習和交流的機會，也將為台東縣的音樂產業帶來更加璀璨的未來。

台東縣政府與寶桑教育基金會再度攜手啟動2024年文化種子萌芽計畫(長濱鄉)，20日上午並舉行開幕活動，邀請長濱鄉國中小學童約160名，於TTICC大LIMA展區舉辦小型書展，於樂舞實驗室提供錄音初體驗，更帶學童參觀TTICC平面立體實驗室及錄音空間，感謝陳國華老師在現場給予孩子們專業指導，分享音樂錄製故事，期望在學童心中種下音樂種子，永續台東藝文扎根。

陳國華老師指出，未來1年6個月進駐期間，將在TTICC的新銳創作工作室展開一系列的音樂活動和創作計畫，同時也將嘗試與當地原住民族音樂文化相結合，創造出更具獨特魅力的音樂作品，並期待與TTICC的合作能夠開啓新的音樂篇章，為台東的音樂文化注入更多的激情和活力。