徐巧芯爆「瘦肉精驗22次」　許淑華：唯恐天下不亂！公布檢驗資料

▲台北市議員許淑華。（圖／競選總部提供）



記者詹宜庭／台北報導

台糖「安心豚」梅花豬肉片被台中市政府檢出含瘦肉精，但行政院食安辦公布送驗的45件同批樣本皆未驗出瘦肉精，而國民黨立委徐巧芯卻爆料「台中市政府其實共驗了22次均呈現陽性反應」。對此，台北市議員許淑華表示，唯恐天下不亂的徐巧芯，其說法打臉台中市政府實驗室的檢驗結果誤差極大，呼籲徐巧芯馬上公布22次的檢驗資料，讓大眾公開檢視。

許淑華今日在臉書發文指出，上週台中市府宣稱在台糖豬肉中驗出瘦肉精，為了全民的食安，中央單位將45件台糖豬肉複驗超過40次，還將檢測範圍擴大到21種瘦肉精，甚至將其送至第三方的SGS檢驗機構，結果是「全數都未檢測出瘦肉精」，且容易殘留藥物的血液及毛髮，溯源到養豬的環境及飼料，都未檢驗出瘦肉精。

「但唯恐天下不亂的徐巧芯，竟然代台中市政府發言說『不只檢驗6次，其實是檢驗22次，檢驗值差距甚至高達7到8倍』。」對此，許淑華質疑，徐巧芯的說法打臉台中市政府實驗室的檢驗結果誤差極大，質疑「到底為何同一個實驗室對於同一個檢體會產生如此巨大的差異？」呼籲徐巧芯馬上公布22次的檢驗資料，讓大眾公開檢視。

許淑華說，全民都相當重視食安，相關的公務員也都戰戰兢兢的在替民眾把關，但就是有人屢屢造謠食安議題，不但造成民眾恐慌，也讓畜牧業者無端蒙受損失，且在複驗零檢出後，仍持續造謠生事，非常惡劣，痛批「造謠一張嘴，闢謠跑斷腿！真心希望國家的立法委員是要為民眾謀福祉，而不是為了政治利益造謠欺騙社會大眾。」