瘦肉精風波延燒　許淑華：民生問題勿政治操作

▲台北市議員許淑華。（圖／記者黃克翔攝）



記者陳家祥／台北報導

台糖梅花豬肉檢出瘦肉精西布特羅，經食藥署、台中市政府複驗後仍有檢出，行政院7日下午召開記者會說明，強調在清查後食品鏈尚無風險。台北市議員許淑華表示，「民生議題卻是見獵心喜，有心人政治操作」，在真相還沒有完全水落石出前，在野黨急著要人下台負責，這不是政治操作，什麼才是政治操作？民生問題大家都很關心，但絕對不能政治操作。

「民生議題卻是見獵心喜，有心人政治操作。」台北市議員許淑華說，自事件發生以來，從台糖的冷凍肉品、活體豬隻血液、毛髮、以及飼養期間使用之各類飼料，其中更有7件檢體是與台中市衛生局取樣來源相同的樣品。

許淑華指出，地方驗出殘留，中央當然幫忙徹查，亦即同一來源場、同一屠宰場、同日屠宰、分切及包裝的梅花肉片分別由食藥署、SGS、其他縣市政府檢驗，總數298件檢體未檢出任何瘦肉精，「就只有台中市政府食安處那一盒台糖豬肉有驗出瘦肉精」。

許淑華說，台糖各豬場豬隻只吃台糖自產飼料，且飼料由畜殖事業部統一製造，若飼料真的含有西布特羅，各場豬隻及肉品都會有相同的問題，「不會只有台中市衛生單位所持有的單一檢體、單一盒肉有此問題」。

許淑華指出，綜合上述所有的情況，現在要釐清的重點是：為何只有台中那盒豬肉有瘦肉精？許淑華提醒，當初在野黨急著抹黑高端疫苗，事後卻證實高端疫苗是保護力非常好的國產疫苗；為達政治利益，在野黨罔顧國人面對COVID-19病毒的健康權益，以及破壞台灣生技產業的行為，都是非常惡質的政治操作。

許淑華表示，對照現在的豬肉事件，在真相還沒有完全水落石出前，在野黨急著要人下台負責，這不是政治操作，什麼才是政治操作？

最後，許淑華補充，「瘦肉精西布特羅的價格比黃金還貴」，若真的要用這種藥物，且用到有發揮效果，1頭豬至少就要用200克，而依照目前市面上的行情，西布特羅1克的藥錢約56萬元，若要用到200克的有效值，等同花在那頭豬的藥錢就破億元。

許淑華表示，在考量成本的情況下，「根本沒人會用這個餵豬」；她強調，民生問題大家都很關心，但絕對不能使用政治操作。