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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

瘦肉精風波延燒　許淑華：民生問題勿政治操作

▲▼蔣萬安針對113年度市府施政計畫及113年度台北市總預算案歲入歲出暨附屬單位預算案財源及編製經過與詢答-許淑華。（圖／記者黃克翔攝）

▲台北市議員許淑華。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳家祥／台北報導

台糖梅花豬肉檢出瘦肉精西布特羅，經食藥署、台中市政府複驗後仍有檢出，行政院7日下午召開記者會說明，強調在清查後食品鏈尚無風險。台北市議員許淑華表示，「民生議題卻是見獵心喜，有心人政治操作」，在真相還沒有完全水落石出前，在野黨急著要人下台負責，這不是政治操作，什麼才是政治操作？民生問題大家都很關心，但絕對不能政治操作。

「民生議題卻是見獵心喜，有心人政治操作。」台北市議員許淑華說，自事件發生以來，從台糖的冷凍肉品、活體豬隻血液、毛髮、以及飼養期間使用之各類飼料，其中更有7件檢體是與台中市衛生局取樣來源相同的樣品。

許淑華指出，地方驗出殘留，中央當然幫忙徹查，亦即同一來源場、同一屠宰場、同日屠宰、分切及包裝的梅花肉片分別由食藥署、SGS、其他縣市政府檢驗，總數298件檢體未檢出任何瘦肉精，「就只有台中市政府食安處那一盒台糖豬肉有驗出瘦肉精」。

許淑華說，台糖各豬場豬隻只吃台糖自產飼料，且飼料由畜殖事業部統一製造，若飼料真的含有西布特羅，各場豬隻及肉品都會有相同的問題，「不會只有台中市衛生單位所持有的單一檢體、單一盒肉有此問題」。

許淑華指出，綜合上述所有的情況，現在要釐清的重點是：為何只有台中那盒豬肉有瘦肉精？許淑華提醒，當初在野黨急著抹黑高端疫苗，事後卻證實高端疫苗是保護力非常好的國產疫苗；為達政治利益，在野黨罔顧國人面對COVID-19病毒的健康權益，以及破壞台灣生技產業的行為，都是非常惡質的政治操作。

許淑華表示，對照現在的豬肉事件，在真相還沒有完全水落石出前，在野黨急著要人下台負責，這不是政治操作，什麼才是政治操作？

最後，許淑華補充，「瘦肉精西布特羅的價格比黃金還貴」，若真的要用這種藥物，且用到有發揮效果，1頭豬至少就要用200克，而依照目前市面上的行情，西布特羅1克的藥錢約56萬元，若要用到200克的有效值，等同花在那頭豬的藥錢就破億元。

許淑華表示，在考量成本的情況下，「根本沒人會用這個餵豬」；她強調，民生問題大家都很關心，但絕對不能使用政治操作。

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