去年中秋20分鐘拚20萬！許淑華、張麗善年前再直播行銷農特產

▲南投縣長許淑華、雲林縣長張麗善聯手直播，爭取年貨市場。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

春節連假即將到來，南投縣長許淑華、雲林縣長張麗善6日一起化身最強直播主，透過網路直播為「品味南投」、「雲林良品」代言促銷農產品，並分享三商餐飲集團強檔美食，強調在地好滋味。

南投縣政府指出，許淑華、張麗善去年中秋節前合作行銷2縣中秋禮品，20分鐘搶進20萬元營業額；這次再度同台直播推薦南投和雲林的新鮮蔬菜農產品，不但能搭出年菜好味道，三商餐飲集團美食使用的食材也是來自2縣的優質農產品。

許淑華表示，這次直播活動分享三商餐飲集團品牌旗下強檔美食，包括南投優良肉品製成的排骨與豬排，還有小黃瓜、香菇、杏鮑菇，以及雲林的高麗菜、青江菜、青蔥、酸菜等鮮甜蔬菜等，展現地方好味道。

張麗善也說，三商巧福在業界享有盛名，已和蔬果暨畜產大縣雲林合作超過40年，用米也是來自濁水溪沿岸，因此她和許淑華一起推薦品味南投、雲林良品，透過三商巧福將地方的好滋味介紹給各地好朋友。

三商餐飲集團行銷企劃處經理洪以倩表示，該集團擁有10大餐飲品牌、超過400家分店，每年吸引超過2400萬消費人次，同時和供應商合作，以南投和雲林為主要採購地，確保食材新鮮和品質，除邀請消費者到三商餐飲店家享用美食，也歡迎透過「品味南投電商平台」（https://www.tastingnantou.com.tw/）選購南投縣優質農特產品，做為年節最佳伴手禮。