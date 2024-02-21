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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

傳黨內質疑楊寶楨「被請辭」　柯文哲批媒體帶風向：受不了！

記者袁茵／台北報導

身兼民眾黨團副主任的發言人楊寶楨請辭，出面受訪時哽咽落淚，儘管表示並非內鬥，但仍不斷被外界質疑與新任的黨團主任陳智菡有關，21日甚至爆出黨內人士質疑楊寶楨「被請辭」。對此，民眾黨主席柯文哲21日強調，受不了側翼、名嘴每天帶風向，楊寶楨就只是做很累、需要休息一下。

▲▼ 柯文哲出席第十屆內科千人捐血熱血同框啟動儀式，會前受訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲柯文哲出席第十屆內科千人捐血熱血同框啟動儀式，會前受訪。（圖／記者黃克翔攝，下同）

柯文哲21日上午出席第十屆內科千人捐血熱血同框啟動儀式，並接受媒體訪問。針對有黨內人士質疑楊寶楨是「被請辭」，柯文哲直言，「這我更受不了了！受不了這些側翼、名嘴每天在帶風向。」楊寶楨就是做很累、需要休息一下，且還要時間思考是否選舉，「你們媒體每天做什麼被請辭？受不了。」

至於有無黨內人士來向柯文哲重用楊寶楨？柯文哲回應，當時有人跟他說，是不是讓楊寶楨負責傳統媒體的公關，因為要跟傳統媒體打好關係，但「她這次要離職，跟這個完全無關！我覺得奇怪，老實講媒體很努力製造帶風向，受不了。」

媒體追問，有無慰留楊寶楨？柯文哲說「有啊！」自己向楊寶楨說要休息就休息，休息好、可以回來工作時，隨時可以回來工作，「她真的操4年太累了。」

▲▼ 柯文哲出席第十屆內科千人捐血熱血同框啟動儀式，會前受訪。（圖／記者黃克翔攝）

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