▲民眾黨主席柯文哲、太太陳佩琪。（圖／記者周宸亘攝）



記者詹宜庭／台北報導

綽號「寶寶」的楊寶楨19日落淚宣布請辭民眾黨發言人、黨團副主任職務，前柯文哲幕僚吳靜怡表示，不知道是寶寶粉離開的關係，還是流量密碼的新合約還沒簽約，民眾黨主席柯文哲太太陳佩琪昨晚又貼文了，難得隔日了還沒突破3000讚，直言「更有可能是泛藍的支持者已經看穿『藍白合』蹭流量的假戲碼了。」

吳靜怡今日在臉書發文表示，不知道是寶寶粉離開的關係，還是流量密碼的新合約還沒簽約，「第三夫人」陳佩琪昨晚又貼文了，難得隔日了還沒突破3000讚。當然，更有可能是泛藍的支持者已經看穿「藍白合」蹭流量的假戲碼了。

吳靜怡指出，不是第三夫人輸的不甘願，而是不願意承擔賴清德選第一就是因為藍白分裂投票的結果，到現在還不願意面對柯文哲本來一直都不是「最強候選人」。她說，陳佩琪要知道，柯文哲是假老二，不是藍白最強候選人，總統選舉沒有罪人，賴清德就是當選總統的這個人。

吳靜怡透露，現在民眾黨四處尋覓2026戰將，不免被靈魂拷問假老二的問題，畢竟當初不是說差賴清德5個百分點以內？還聞到勝利氣味？因此，民眾黨為了2026的選戰佈局，招術只有一個，就是拔樁蠶食國民黨，從鄉村影響到六都，而縣市首長的各地諸侯一定能讓柯文哲換到不少甜頭，「1分談合、2分作戰、7分壯大自己」，至少民進黨不需要再陷入貪慾那20%空氣票的漩渦裡。



吳靜怡狠酸，民眾黨只剩下陳佩琪在反覆思考2024選戰，但從來就沒有一個民眾黨幹部檢討為什麼台北市能夠選這麼差，「民眾黨上班蠻有趣的，混的就超混，混不過就鬥爭，拼的就超拼，拼不過就內鬥，超派的。」