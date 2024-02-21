黃珊珊要韓國瑜協商、黃國昌發通知自己協商　綠：這也能搞開花？

▲民進黨團輿情回應記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院昨（20日）開議，民眾黨立委黃珊珊指出，民眾黨發文給韓國瑜辦公室，請立法院長韓國瑜針對「21日加開院會」提案召集朝野協商，但不到幾個小時，又發出第二份公文宣布由黃國昌主持協商。對此，民進黨立院黨團今表示，連一個協商都可以搞開花，兩個人說法不一，難怪昨天黃珊珊沒有出現在協商現場，是不是民眾黨自己不同調？

民眾黨團如願以償在院會中提案「21日加開院會」，並提議「逕付二讀」，在無人表示反對狀況下，循例將該案交付協商，進入一個月冷凍期。而民眾黨團下午連發兩份公文，一份要韓國瑜召開協商，另一份則是黃國昌要主持協商。

對於昨日協商亂象，民進黨團幹事長吳思瑤表示，請國民黨跟民眾黨委員多讀書、少吵架，相關議事規範應該熟知，「有不懂的地方可以來問我們，如果不願意問可以在家K書。」

吳思瑤指出，希望立法院按表操課，開議後，很多議事混亂來自國民黨跟民眾黨失序行為，卻發生國民黨臨時會之亂還是民眾黨加開院會之亂，民進黨為了食安報告從第一分鐘奮鬥到最後一分鐘，提出在開議日食安專報、要求韓國瑜儘速召開朝野協商的都是民進黨，院會開始後，民進黨也遞案希望本週五進行食安專報，讓真相水落石出。

吳思瑤解釋，2月19日朝野協商，若非民眾黨拒簽、黃國昌耍帥走人，就不會破局，若朝野協商正式上路昨天就進行食安專報，很多真相就可以呈現在國人面前，第一個該打大板的就是民眾黨，為了搞個人英雄主義讓協商破局，事實就呈現在面前。

吳思瑤表示，民眾黨從頭到尾不知道提案程序怎麼走，立法院議事規則來自很多專書，都是周萬來秘書長的心血，民眾黨讓朝野協商破局，又新提議案討論加開院會，昨天加列討論事情，依照程序逕付二讀，下一步照慣例就是交付協商，必然有一個月冷凍期，這是立法院運作的ㄅㄆㄇ，援引的法規是立法院職權行使法。

吳思瑤直言，黃國昌提出這樣的議案，逕付二讀後要交付協商，由該議案之院會說明人所屬黨團召集協商，黃國昌協商前半個小時前才通知，還把責任甩鍋給議事處太晚通知，「你的議事規則是零分。」半個小時前通知的協商令人不以為然，黃國昌不知道區域立委要服務選民？

吳思瑤表示，現在帶風向說不要拉協商就不會有冷凍期，但逕付二讀必然交付協商，就是會有一個月冷凍期，每一個法案都有這樣的程序，民眾黨提出這個議案送交院會時，就要清楚食安專報會進入冷凍期延宕一個月，民進黨團早就提醒民眾黨，現在這個責任誰擔？黃國昌不要甩鍋。

吳思瑤直言，且黃珊珊昨天說民眾黨團發函要韓國瑜協商，黃國昌自己則發通知說本人要召開黨團協商，民眾黨是網內互打嗎？連一個協商都可以搞開花，兩個人說法不一，難怪昨天黃珊珊沒有出現在協商現場，是不是民眾黨自己不同調？請回到正辦，依循議事規則回到立法委員職務。