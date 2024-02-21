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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

楊寶楨哭了！臉書一排「藍勾勾」送暖　唯獨缺陳智菡

記者陳俊宏／綜合報導

綽號「寶寶」的楊寶楨19日落淚宣布，請辭民眾黨發言人、黨團副主任職務，並否認內鬥傳聞，但仍引發外界聯想，是否與新上任的民眾黨團主任陳智菡有關。而楊也在臉書發文分享自己的心情，底下一排「藍勾勾」民眾黨公職留言加油打氣，唯獨不見陳智菡。

▼楊寶楨激動落淚。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼民眾黨發言人楊寶楨閃電請辭黨發言人一職，19日下午召開臨時記者會對外說明請辭原委，並強調並無外界所說與黨團主任陳智菡內鬥一事。（圖／記者湯興漢攝）

楊寶楨在臉書提到，其實她只是辭去黨職，並沒有退黨，但要做出這個決定，仍然是掙扎了非常久，「我知道外界會有各種揣測，但我辭職的原因就是希望先休息一陣子、沉澱一下，多一點時間陪陪家人，同時準備後續的進修。」

楊寶楨指出，能看到國會達到「三黨不過半」，「對我來說，算是給自己設定的階段性任務完成。真的很感謝柯文哲主席和民眾黨這4年多來的栽培，還有一路以來給予幫助的長官和夥伴們，一起經歷了許多的不容易，也擁有非常多美好的回憶。」

而楊寶楨的貼文底下，有一排「藍勾勾」民眾黨公職留言，民眾黨團副總召黃珊珊說「寶寶加油」，民眾黨發言人吳怡萱表示「寶楨辛苦了，休息一下，等妳回來」，另包括台北市議員黃瀞瑩、台北市議員陳宥丞、台北市議員林珍羽也都留言，替楊加油打氣。

▼一排「藍勾勾」民眾黨公職替楊寶楨加油打氣。（圖／翻攝楊寶楨臉書）

（圖／翻攝楊寶楨臉書）

▼一排「藍勾勾」民眾黨公職替楊寶楨加油打氣。（圖／翻攝楊寶楨臉書）

（圖／翻攝楊寶楨臉書）

不過，唯獨不見陳智菡的留言，但陳的老公、民眾黨副秘書長許甫則現身留言，「一路走來併肩無數場的戰役，不管角色如何切換，感謝妳始終惦記文宣部，也都以身為文宣部的一員為榮，那些榮辱與共的時刻，歷歷在目。寶楨辛苦了，今天是個緣分的逗點不是句點，休息一陣，我們再約。」

▼許甫留言。（圖／翻攝楊寶楨臉書）

（圖／翻攝楊寶楨臉書）

楊寶楨19日出面宣布，請辭民眾黨發言人、黨團副主任，感謝主席柯文哲的栽培，還落淚否認內鬥。她也提到，自己應該感謝陳智菡，因對方來當黨團主任，讓她覺得很安心，等於可以把文宣業務接手過去做，「我覺得好像有放下一顆大石頭，好像我可以先暫停一下。」

而陳智菡被外界問到有無內鬥狀況，她回應，很容易會被做這種見縫插針或杯弓蛇影的文章，但楊寶楨很長時間沒真正好好休息，楊的工作非常繁重，長期以來在立院黨團也比較沒有代班人，讓楊身心疲憊。

至於自己與楊寶楨的關係，陳智菡說，「其實我們配合非常好，只是每個人有自己人生規劃跟想法，作為曾經的夥伴都會充分祝福她，如果她真的休息好，也期待她再回到團隊。」

▼許甫和陳智菡。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

▲民眾黨總統大選開票現場，許甫、陳智菡致詞激動哽咽。（圖／記者林敬旻攝）

▼楊寶楨在鏡頭前哭了。（圖／記者湯興漢攝／下同）

▲▼民眾黨發言人楊寶楨閃電請辭黨發言人一職，19日下午召開臨時記者會對外說明請辭原委，並強調並無外界所說與黨團主任陳智菡內鬥一事。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼民眾黨發言人楊寶楨閃電請辭黨發言人一職，19日下午召開臨時記者會對外說明請辭原委，並強調並無外界所說與黨團主任陳智菡內鬥一事。（圖／記者湯興漢攝）

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