陸快艇翻覆海巡無錄影　邱毅：到底在遮掩什麼？

▲邱毅。（圖／記者屠惠剛攝）



記者詹宜庭／台北報導

大陸一艘「3無快艇」日前非法闖入海域捕魚，逃緝時翻覆釀成2名陸籍船員死亡，中國海警宣布將於金廈海域常態性巡查，稱金廈海域不存在禁限水域，日前還登檢金廈郵輪；事後，金門地檢署說明，海巡署在驅離、大陸船隻翻覆時「並無錄影紀錄」。前立委邱毅開轟，「真的很想問相關單位，尤其是主管海巡署的海洋委員會，你們到底在遮掩什麼？」

邱毅表示，很難想像為什麼海巡單位拿不出錄像，要還原事件真相？澄清相關疑點，就必須出示現場錄像，可是海巡單位說沒有錄像，因為當時時間很匆忙，來不及錄像，這種欲蓋彌彰的鬼話誰信？也難怪罹難大陸漁民家屬拒絕火化遺體，要求進行屍檢，質疑「真的很想問相關單位，尤其是主管海巡署的海洋委員會，你們到底在遮掩什麼？」

邱毅指出，昨天泉州的台辦副主任在金門說，這是一件暴力執法，海巡單位人員在一旁很不服氣，大吼「你用詞不當，沒有暴力執法，我們是依法執法」，可若海巡單位不拿出現場錄像，吼的再大聲也是沒用的，這起風波勢必越來越大，甚至危及兩岸關係。

邱毅進一步指出，讓人火上澆油的是，海洋委員會那番不負責任的回應，要台灣漁船游船面對大陸海警船臨檢時，可以拒絕停船、拒絕檢查，並聯絡海巡船保護，質疑「這不是做死的說法嗎？兩岸海警實力差距有多大，真要對抗，不是自找死路嗎？」

邱毅透露，昨天大陸海警船在臨檢另一艘金門游船時，台灣海巡船聲稱其「伴航驅離」，時間長達一個小時，讓他聽了直笑噴飯，質疑「這不就是認怂又鴕鳥的心態嗎？大陸海警實力之強，在釣魚島海域已經讓日本海上防衛廳吃了蹩認了怂，現在在金廈海域，台海巡單位還討得了便宜嗎？」

邱毅認為，面對危機，誠實是上策，海巡單位還是老實拿出現場錄像，否則說再多漏洞百出的謊於事無補，可別讓危機真的擴大擴散了。