拉學徒賺黑錢！種604株大麻園「年產值4億」　刺青製毒師下場曝

▲宋姓刺青師種植大麻被判刑。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一名34歲宋姓刺青師從友人處取得千顆大麻種子，由19歲曾姓學徒協助澆水，用土耕方式種成604株大麻園，初步估計產值高達4億多元，後來因花壇租屋處不宜栽種，30歲邱男遂提供廢棄鐵皮屋工廠，並幫忙購買培養土，法院今天審理終結，依毒品危害防制條例，將3人判處1年6月到6年不等徒刑。

判決書內容指出，宋姓刺青師於2023年9月20日，從1名綽號「文哥」男子處取得1千顆大麻種子放在濕紙巾上等待發芽，宋男認為花壇租屋處不宜栽種大麻，遂將發芽的大麻移植到盆栽內，邱男提供鐵皮廢棄工廠繼續栽種，曾姓學徒則購買照明燈、幫忙澆水。

檢警持搜索票前往宋男住處及廢棄鐵工廠搜索，發現現場四處可見大麻，分區放置共有604株、還有LED照明燈8具、已有烘乾的大麻枯葉41.8克、培養土(花蝴蝶)等等培育工具，經檢視葉片外觀均具大麻特徵，隨機抽樣20株鑑驗均含第二級毒品大麻成分，案發後宋男遭收押。

宋男向法官坦承，他向曾男說，「若大麻販賣所得會與曾分享」，亦坦承他栽種大麻目的是為日後便於販賣，檢警查出，現場共查獲604株大麻，1株大麻株可以年收4次，年產值約250公克，若以目前市場行情每公克約2000元換算，光1株大麻年產值就有50萬元，以現場活株604估算，最低創造3億元年產值，一旦成品流入市面獲利驚人。

法官審酌，宋曾因犯傷害案件，經法院判刑4月確定，如今又因種大麻涉案，將主嫌宋男依意圖供製造毒品之用而栽種大麻罪，分別判處有期徒刑6年，曾姓學徒和邱姓男子，雖然共同參與種植大麻，但分別只幫澆水和提供場地，將兩人減刑輕判2年6月及1年6月徒刑，緩刑4年。