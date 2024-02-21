快訊／深坑大火惡臭引民怨！侯友宜急赴視察　「空品恢復、沒戴奧辛」

記者崔至雲／台北報導

新北市深坑區一家通訊維修公司昨發生大火，煙霧四處飄散，新北市中、永和與台北市文山區一帶，空氣中瀰漫臭味，引發民怨。對此，市長侯友宜今（21）日也緊急加開行程到火災現場視察，他表示，空氣品質昨晚已恢復常態，目前的惡臭是因空氣中有粒狀污染物，但經環保局監測，沒有戴奧辛，但還需密切關察。

▲深坑工廠火警，燃燒面積600平方公尺。（圖／記者陸運陞翻攝）



新北市深坑區工廠20日下午發生火警，火勢控制後濃煙及惡臭瀰漫大台北南區許久不散，引發雙北部分地區嚴重民怨。侯友宜10點抵達現場視察，他表示，昨天下午的火災，他第一時間接到通報後就請消防局、教育局、環保局針對工廠燃燒物空氣清查，短時間火勢無法立即撲滅，因此請消防局調集更多人手並成立應變中心，目前火勢已有效壓制。

侯友宜提到，早上也調動大型機器來清理廢棄物，整個狀況都在掌控中，至於市民關心的空品問題，昨天下午環保局第一時間已經展開監測，昨晚已經恢復常態，現在的狀況是因為粒狀污染物在剛開始的時候會有惡臭，但這裡面的內容物經環保局監測，沒有戴奧辛，但是還是在密切觀察中。

侯友宜說，早上教育局也跟學校聯絡，學校都是正常上課，目前為止空品到現在都已經恢復常態了，但市民若有不適可以到衛生所就醫，環保局、消防局也不斷告訴民眾一定要戴上口罩，要減少外出，目前會用最快的速度清理廢棄物，目前已經清除三分之一。

