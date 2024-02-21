雙北惡臭飄整晚！北市環保局：鼻子聞到臭味　不代表不符合空品標準

▲昨日深坑工廠大火濃煙飄向鄰近木柵新店等地區，造成台北市民不滿，台北市長蔣萬安21日前往木柵國小視察。（圖／記者湯興漢攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

新北市深坑區20日下午火警造成惡臭味瀰漫至雙北，直至21日凌晨都未散去，使網友於20日深夜、21日凌晨留言灌爆台北市長蔣萬安臉書。蔣萬安21日清晨提出5點回應，要求環保局儘速釐清事實；而環保局長吳盛忠也表示，沒有超過國家空氣品質標準，只是「空氣品質標準沒有臭味這事」，所以可能剛好聞到臭味，但不代表空氣品質不符合標準。

新北市深坑區北深路三段東南科大旁連棟式倉庫在20日下午2時許發生火警，由於現場堆放許多紙箱及雜物，火勢猛烈還延燒至隔壁2間工廠；火勢在晚間6時左右撲滅，緊接而來的卻是持續惡臭味，除了飄散到新北市之外，連台北市文山區、大安區都聞得到。

但由於20日深夜、21日凌晨都未看見台北市政府說明，網友們為此怒灌蔣萬安臉書。而蔣萬安21日一早緊急發臉書做出5點說明，表示環保局要盡速釐清狀況，發佈新聞稿並在社群即時更新情形，讓市民了解狀況，並提出應變作為，不可怠慢拖延；另環保局應檢視空氣品質的檢測項目、標準及方法，是否符合實際需要，也應該審視通報及應變機制，如果有需要檢討之處，直接向他回報。

蔣萬安也緊急取消21日上午原訂9時30分到內科的捐血行程，改到木柵國小視察空污狀況，再度重申5點說明，然而一旁里長仍憂心，外傳失火工廠內有5000顆鋰電池，空氣究竟會不會含有毒物質？

台北市環保局長吳盛忠回應，國家有空氣品質的標準，包括各種化合物標準，測值標準是100，北市今早8時測出24；Pm2.5 標準是35，北市測出來19；一氧化碳標準35，北市測出.039；臭氧標準120，北市測出來3.8；二氧化氮標準100，北市測出10.1；二氧化硫標準75，北市測出0.4。

吳盛忠提及，從20日晚上發生此事後，全部同仁整夜沒有睡覺，都在處理此事，且國家監測站顯示也沒超過國家標準；不過空氣品質標準沒有包括「臭味」這件事，因為有點味道的話，鼻子馬上就會聞出來，所以可能剛好聞到臭味，但不代表空氣品質不符合標準。

吳盛忠稱，外界質疑有沒有戴奧辛，但假如採樣要做戴奧辛檢測的話，採樣至少要採500立方公尺以上，且半天至一天才能採樣，採樣完成回到實驗室做實驗也要一週。