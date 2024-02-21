視察木柵國小空汙狀況　蔣萬安：戴好口罩！體育課暫時維持室內

記者詹宜庭／台北報導

新北市深坑北深路三段一間鋰電池工廠20日發生火警，產生大量刺鼻濃煙，瀰漫至新北新店、永和，台北文山、大安，且直至21日凌晨都未散去。台北市長蔣萬安今日也至木柵國小關心學生的情況，他說，教室先開風扇、窗戶微開，同學們要戴上口罩，並注意整個空氣的狀況，避免身體有任何不舒服或眼睛不舒服，如果有各種狀況隨時報告老師；而戶外的課程包括體育課，今天就暫時維持室內。

▲台北市長蔣萬安前往空品狀況不好的木柵國小視察，提醒小朋友待在室內戴上口罩減少戶外活動。（圖／記者湯興漢攝，下同）



深坑區昨日晚間傳出有多位民眾報案，聞到不明燒焦味，甚至台北市文山區、大安區、中正區都出現災情。新北市環保局表示，經分析鄰近微型感測器發現，下風處新店靠近台北市景美區的粒狀汙染物濃度偏高，濃度介於50至60ug/m3，顯示火警濃煙已影響周遭空氣品質，呼籲鄰近區域及下風處民眾請儘量留在家裡關緊門窗，如要外出請戴口罩。

對此，蔣萬安今日至木柵國小關心學生的情況，他向同學解釋，昨天晚上會聞到濃濃異味，是因為昨天下午新北市深坑的工廠失火，濃煙飄到臨近地區，包括新店、中永和，甚至台北市文山區一帶，所以同學昨天晚上開始就感受到空氣有點異味。

蔣萬安說明，就在第一時間，北市府也與新北市環保局趕快聯絡並瞭解狀況，晚間環保局也到文山區、地方所在里，以及相關的地方做監測，掌握相關空氣品質的數據 ，看到底是不是符合正常標準。大家可能還是會感到有點異味，今天早上趕快來國小跟同學們了解情況並關心一下。

蔣萬安問及「今天早上還是感受到有很濃的味道嗎？」學生回應，「沒有，比較少一點點」。蔣萬安指出，雖然異味比較淡，但是還是不能掉以輕心，很謝謝校長與老師，今天教室就先開風扇、窗戶微開，然後同學們也要戴上口罩，戶外的課程包括體育課，今天就暫時維持室內，謝謝同學們配合。此外，還是要注意整個空氣的狀況，要保護自己，避免身體有任何不舒服或眼睛不舒服，如果有各種狀況隨時報告老師。