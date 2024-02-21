馬克宏見王毅　稱法方奉行一中政策

▲馬克宏見王毅。（圖／翻攝自大陸外交部）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸外交部21日發布，法國總統馬克宏當地時間20日在巴黎，會見到訪的中共外長王毅時表示，法方一貫奉行一個中國政策，這一立場明確清晰。面對全球挑戰，法國堅持戰略自主，願同中方加強戰略協作，共同維護和平穩定。

王毅表示，今年是中法建交60周年，雙方應以此為契機，共同規劃中法關係的下一個60年。

他強調，中法務實合作為兩國人民帶來重要福祉。中國堅持高質量發展，推進高水平開放，將繼續向包括法國在內的世界各國開放市場，希望法方也為中國在法企業營造公平公正的營商環境，提供積極正面和穩定長久的預期。

報導引述馬克宏的話表示，期待同中方共同籌備好今年中法高層往來，希雙方以法中戰略對話為契機，落實他與習近平達成的重要共識，進一步建設持久緊密的法中關係。

王毅指出，中法同為獨立自主大國、聯合國安理會常任理事國和多極世界中的重要力量，應加強戰略協調，深化戰略合作，為促進全球和平穩定作出中法貢獻。

王毅當日還與法國總統外事顧問博納共同主持第25次中法戰略對話。中法雙方一致同意，兩國進一步加強應對氣候變化、保護生物多樣性、可持續發展、農食產品、清潔能源、核能研發、人工智能、航空航天、森林碳匯等合作。

雙方也一致同意，延續中法文旅年積極勢頭，辦好貫穿全年的數百場人文交流活動，增加直航航班頻次，進一步便利人員往來。