陸使館切割盧沙野「主權未定論」　她酸：聲明僅法文版是怕小粉紅？

▲中國駐法大使盧沙野。（圖／翻攝自Facebook／@AmbassadeChine）



記者杜冠霖／台北報導

大陸駐法國大使盧沙野日前接受法國媒體專訪時竟稱，14個在蘇聯解體後獨立的「前蘇聯國家」在國際法上沒有實質地位，引發歐盟和歐洲各國強烈反彈。駐法國大使館官網24日刊出法文聲明稱，盧沙野的評論只是「個人觀點」。民進黨立委林楚茵25日指出，中國就連切割都要掩耳盜鈴，只有法文聲明、沒有中文版本，是怕小粉紅翻牆到法國抗議？

對於盧沙野說法，中國駐法國大使館聲明強調，中國在有關問題上的立場沒有變化。關於領土主權問題，中方的立場是一貫的、清晰的，中方尊重各國主權、獨立和領土完整，維護聯合國憲章宗旨和原則。盧沙野的評論只是「個人觀點」，並非中國政府的政策聲明，不應被過分解讀。

據悉，這份聲明僅有法文版而無中文版。此外，中國駐法大使館的官方微信帳號24日上午還能看到盧沙野受訪全文逐字稿的中文版和法文版，但文章在當下中午左右被中國駐法大使館悄悄撤下，點進相關連結時只顯示「該內容已被發布者刪除」。

林楚茵表示，撒野風波影響持續擴大，除了被召見、媒體各式抗議，連法國總統馬克宏都出面批評，認為盧沙野言詞不得體，中國政府看到情況不妙，決定戰狼可割可棄、趕快發出聲明切割。

對於中國駐法國使館聲明只有法文版，林楚茵批評，就連切割都要掩耳盜鈴，大使館官網只有法文聲明、沒有中文版本，是打算自欺欺人不願面對？中國政府切割撒野不敢給自家人知道？還是怕小粉紅翻牆到法國抗議？