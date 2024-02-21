深坑大火臭味飄雙北！　簡舒培轟：蔣萬安應變速度緩慢無能

▲台北市議員簡舒培。（圖／記者周宸亘攝）



記者詹宜庭／台北報導

新北市深坑區20日下午2時許發生火警，不僅產生大量濃煙，惡臭味也瀰漫至新北新店、永和，台北文山、大安區，且直至21日凌晨都未散去。對此，台北市議員簡舒培21日痛批，台北市長蔣萬安居然今早才發布臉書說明事件及空氣數值狀況，痛批「這種應變方式完全不及格，突顯團隊應變速度緩慢及無能，在第一時間的完全不知不覺！」要求蔣萬安與市府相關單位上緊發條。

簡舒培表示，昨晚深坑大火濃煙造成台北市多區域空氣品質惡臭，文山區首當其衝，她立即要求環保局多點監測文山地區的空氣品質，昨天晚上環保局也在第一時間將空氣監測狀況數值回報給她。

簡舒培指出，許多市民不斷反應，已經忍受了一整個晚上的惡臭，更憂慮是否會造成健康影響，可是台北市長蔣萬安，居然今天早上才發布臉書說明事件及空氣數值狀況，環保局也到今天才發布新聞稿對外說明，痛批「這種應變方式完全不及格，突顯蔣萬安市長及團隊應變速度緩慢及無能，在第一時間的完全不知不覺！」

簡舒培強調，事涉台北市整體空氣品質，是否會影響到市民的健康，更需要對整體事件有完全調查跟即時清楚說明，呼籲蔣萬安與市府相關單位上緊發條，大火所造成的空氣污染與空氣品質不佳，今天仍然還有部分影響，提醒大家出門戴上口罩。