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憂有毒氣體彌漫雙北！里長深夜喊話北市府說明　網怒灌蔣萬安臉書

▲▼蔣萬安［年臺北隊共識營］。（圖／記者黃國霖攝）

▲台北市長蔣萬安。（資料圖／記者黃國霖攝）

記者袁茵／台北報導

新北市深坑區20日下午2時許發生火警，火勢猛烈還延燒至隔壁2間工廠，最終在晚間6時左右撲滅，但惡臭味卻瀰漫至新北新店、永和，台北文山、大安。面對惡臭味直至21日凌晨都未散去，諸多網友於20日深夜、21日凌晨留言灌爆台北市長蔣萬安臉書，文山區華興里里長陳峙穎也喊話蔣萬安盡快完整說明。

新北市深坑區北深路三段東南科大旁連棟式倉庫在今下午2時許發生火警，由於現場堆放許多紙箱及雜物，火勢猛烈還延燒至隔壁2間工廠；新北市消防局表示，該火警已處理，鄰近區域及下風處的景美、新店、永和等地區民眾請儘量留在家裡關緊門窗，如要外出請戴口罩。

針對新北市深坑火警造成周遭惡臭味，第一時間導致文山、大安區居民深受其害，民眾黨台北市議員張志豪、社民黨台北市議員苗博雅等人皆第一時間在臉書發文，表示已請北市環保局做空氣品質監測，也提醒民眾待在室內，開啟空調，避免外出，若有需要外出則請記得戴上口罩。

但苗博雅也於21日清晨0時30分發文痛批，越來越多市民反應空氣中有異味，且據報火災現場有7000顆鋰電池，自己從傍晚獲報就不斷提醒、要求市府監測空氣品質，並且持續追監測結果，「到現在台北市政府都沒有發布任何官方的說明，連最基本的初步災情分析、空氣品質測量都沒有彙整，讓市民無法安心，應變速度非常不理想！」

苗博雅強調，文山區26萬人，其中未成年的孩子有3萬5000人、老人有5萬2000人，都受到不明異味空氣的嚴重影響，而且現在異味持續逐步擴散到大安區，以及台北市其他區域，「市民憂慮、頭痛、睡不著的時候，市府高層官員在家睡得安穩嗎？」

▲深坑工廠火警，燃燒面積600平方公尺。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲新北深坑工廠20日下午發生火警，燃燒面積600平方公尺，火勢撲滅後卻瀰漫惡臭味至雙北各區。（圖／記者陸運陞翻攝）

只見蔣萬安20日晚間8時於臉書發布的台北隊共識營文章，還寫著市府目標為打造安全之都、運動之都以及未來之都，並為市民朋友打造幸福宜居的永續城市，「改變已經開始，我們是最堅實的團隊！台北隊加油！」等內文，但底下已經充斥諸多網友批評，質疑「深坑火災造成空汙，漫延至台北大安、文山區」、「台北市已經變成毒氣室了，請問蔣萬安市長大人你有沒有聞到？還是已經被燻昏了？」

而文山區華興里里長陳峙穎也留言稱，從下午開始到現在，台北市多區陸續都籠罩在深坑大火後的有毒氣體中，「我想我的里民、台北市民沒有迫切想知道你未來怎麼凝聚共識，但很需要北市府的官方說明，讓大家了解這個氣體成分是什麼、對人體的影響、應變處理方式等。」

陳峙穎提及，新北、台北市環保局檢測出來數值都為0，個人可以理解因現有器材針對此次產生的毒氣成分無法有效檢測出來，是有盲點才會出來這個結果，「但這個狀況是我與環保局保持聯繫、追蹤溝通才能理解，而廣大的市民朋友如果只看到雙北環保局的檢測結果，大概都會昏倒且憤怒！請市府團隊睡醒，儘快做完整說明發布官方新聞稿，以安定大家的心！謝謝」。

針對外界擔心恐含有毒氣體危害健康，新北市環保局表示，本局已於晚間6時至現場進行空氣品質監測，現場風速2.3m/s ，電子鼻讀值為0，多功能氣體偵測儀數值皆為零；另經分析鄰近微型感測器，發現下風處新店靠近台北市景美區之粒狀污染物濃度偏高，濃度介於50~60ug/m3，顯示現場火警濃煙已影響周遭空氣品質，因當下為東風，濃煙飄散至新店、中永和及台北市一帶。

▼面對新北深坑火警造成惡臭，台北市長蔣萬安臉書遭到網友留言批評。（圖／翻攝自Facebook／蔣萬安）

▲▼面對新北深坑火警造成惡臭，台北市長蔣萬安臉書遭到網友留言批評。（圖／翻攝自Facebook／蔣萬安）

▲▼面對新北深坑火警造成惡臭，台北市長蔣萬安臉書遭到網友留言批評。（圖／翻攝自Facebook／蔣萬安）

▲▼面對新北深坑火警造成惡臭，台北市長蔣萬安臉書遭到網友留言批評。（圖／翻攝自Facebook／蔣萬安）

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