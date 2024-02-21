快訊／雙北整晚飄臭氣　蔣萬安被罵爆今早緊急回應：市民辛苦了

▲新北深坑工廠20日下午發生火警，燃燒面積600平方公尺，火勢撲滅後卻瀰漫惡臭味至雙北各區。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陳俊宏／綜合報導

新北市深坑區北深路某電子廠20日下午發生火警，導致大量濃煙冒出，並被吹到雙北，整晚臭味難以散去。而台北市長蔣萬安的臉書也被灌爆，遭罵沒作為，對此，他今天一早6時44分緊急發文說明，「受影響的市民，你們辛苦了。」

蔣萬安說，新北市深坑發生火災，懷疑是飄散的濃煙使台北市部分地區空氣中有異味，根據新北市環保局周二晚間的現場監測，下風處新店靠近景美的粒狀污染物濃度偏高，濃度介於每立方公尺50至60微克（ug/m3），濃煙飄散至新店、中永和及台北市一帶。

▼深坑電子廠20日下午發生火警，導致大量濃煙冒出，雙北整晚飄臭氣。（圖／記者陸運陞翻攝）

蔣萬安指出，台北市環保局同仁持續監控，台北市各行政區空氣品質監測站的數值變化，也派員到文山區用手持式監測儀監測；根據環保局的初步分析回報，周二晚到今早各污染物數值符合標準，環保局也將持續偵測木柵及其他各區的空氣品質。

蔣萬安也列出以下5點，向各位市民朋友說明：

一、環保局要盡速釐清狀況，發佈新聞稿並在社群即時更新情形，讓市民了解狀況，並提出應變作為，不可怠慢拖延。

二、雙北是共同生活圈，市民呼吸的空氣不會因為行政區而有所分別，台北市與新北市一定全力協作，釐清事實，並且進行應變處置。

三、受影響的市民，你們辛苦了，若仍有異味影響，請暫時關閉門窗，在室內打開空調，外出也請戴口罩，以避免不適。

四、感謝即時反映問題的市民、民意代表以及媒體朋友。也謝謝辛苦的基層同仁。

五、環保局應檢視空氣品質的檢測項目、標準及方法，是否符合實際需要；也應該審視通報及應變機制，如果有需要檢討之處，直接向我回報。