　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／雙北整晚飄臭氣　蔣萬安被罵爆今早緊急回應：市民辛苦了

▲深坑工廠火警，燃燒面積600平方公尺。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲新北深坑工廠20日下午發生火警，燃燒面積600平方公尺，火勢撲滅後卻瀰漫惡臭味至雙北各區。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陳俊宏／綜合報導

新北市深坑區北深路某電子廠20日下午發生火警，導致大量濃煙冒出，並被吹到雙北，整晚臭味難以散去。而台北市長蔣萬安的臉書也被灌爆，遭罵沒作為，對此，他今天一早6時44分緊急發文說明，「受影響的市民，你們辛苦了。」

蔣萬安說，新北市深坑發生火災，懷疑是飄散的濃煙使台北市部分地區空氣中有異味，根據新北市環保局周二晚間的現場監測，下風處新店靠近景美的粒狀污染物濃度偏高，濃度介於每立方公尺50至60微克（ug/m3），濃煙飄散至新店、中永和及台北市一帶。

▼深坑電子廠20日下午發生火警，導致大量濃煙冒出，雙北整晚飄臭氣。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲深坑工廠火警，燃燒面積600平方公尺。（圖／記者陸運陞翻攝）

蔣萬安指出，台北市環保局同仁持續監控，台北市各行政區空氣品質監測站的數值變化，也派員到文山區用手持式監測儀監測；根據環保局的初步分析回報，周二晚到今早各污染物數值符合標準，環保局也將持續偵測木柵及其他各區的空氣品質。

蔣萬安也列出以下5點，向各位市民朋友說明：

一、環保局要盡速釐清狀況，發佈新聞稿並在社群即時更新情形，讓市民了解狀況，並提出應變作為，不可怠慢拖延。

二、雙北是共同生活圈，市民呼吸的空氣不會因為行政區而有所分別，台北市與新北市一定全力協作，釐清事實，並且進行應變處置。

三、受影響的市民，你們辛苦了，若仍有異味影響，請暫時關閉門窗，在室內打開空調，外出也請戴口罩，以避免不適。

四、感謝即時反映問題的市民、民意代表以及媒體朋友。也謝謝辛苦的基層同仁。

五、環保局應檢視空氣品質的檢測項目、標準及方法，是否符合實際需要；也應該審視通報及應變機制，如果有需要檢討之處，直接向我回報。

ET快訊
國小兄妹日睡6.5hrs「恐怖行程」全年無休　3000人朝聖
快訊／雙北整晚飄臭氣　蔣萬安被罵爆今早緊急回應：市民辛苦了
憂有毒氣體彌漫雙北！里長深夜喊話北市府　蔣萬安臉書被灌爆
今最熱飆36℃！明轉雨「2波冷空氣」　下周回冬探11度
輝達挫破700美元大關！　美股收跌164點

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／雙北整晚飄臭氣　蔣萬安被罵爆今早緊急回應：市民辛苦了

楊寶楨哭了！臉書一排「藍勾勾」送暖　唯獨缺陳智菡

憂有毒氣體彌漫雙北！里長深夜喊話北市府說明　網怒灌蔣萬安臉書

深坑火警臭味彌漫雙北！苗博雅批：市民頭痛睡不著　北市高層睡得安穩？

深坑火警釀北市居民也聞到臭味！　新北環保局：濃煙影響周遭空品

岳母控「美女議員」戴湘儀介入家庭　蔣欣璋駁斥：家家有本難念的經

幕後／國民黨3小時內提案又撤案　關鍵轉折曝：避免協商冷凍期

孫大千聲援謝國樑拋4問　為何基隆最精華的東岸廣場被林右昌搞成大雜燴？

快訊／臉書遭人留言「跟別人老公出遊？」　戴湘儀急澄清：皆非事實

國台辦稱金廈非禁限制水域　江啟臣曝關鍵：主權宣示的政治問題

飆罵晚安小雞、阿鬧不孝子　柬埔寨總理：應該判重一些

高雄女大生遭輾斃！後方英勇女騎士秒反應　飛奔衝上前保護她

關鍵畫面曝！女大生閃過電桿「突往左自摔」　遭大貨車輾斃

梅西拍影片還原香港賽情況　澄清：因受傷真的無法上場

羅人友耿直發言「連BOOM都怕」　見朴敏英身上爆米花...暖幫拍掉

馬思純「重回巔峰」半年瘦25公斤！　公開超狂食譜...呼籲：接受自己每一面

高雄女大生車禍+熱心女騎士指揮交通

立院搶麥克風全武行　黃捷、徐巧芯大戰「刺客突圍」險得手

國民黨團杯葛陳建仁施政報告！黃捷、徐巧芯對嗆　藍綠爆39分鐘衝突

小亨堡認「沒當黑范家保母」　投資2副業「和飛翔仍像家人」

快訊／雙北整晚飄臭氣　蔣萬安被罵爆今早緊急回應：市民辛苦了

楊寶楨哭了！臉書一排「藍勾勾」送暖　唯獨缺陳智菡

憂有毒氣體彌漫雙北！里長深夜喊話北市府說明　網怒灌蔣萬安臉書

深坑火警臭味彌漫雙北！苗博雅批：市民頭痛睡不著　北市高層睡得安穩？

深坑火警釀北市居民也聞到臭味！　新北環保局：濃煙影響周遭空品

岳母控「美女議員」戴湘儀介入家庭　蔣欣璋駁斥：家家有本難念的經

幕後／國民黨3小時內提案又撤案　關鍵轉折曝：避免協商冷凍期

孫大千聲援謝國樑拋4問　為何基隆最精華的東岸廣場被林右昌搞成大雜燴？

快訊／臉書遭人留言「跟別人老公出遊？」　戴湘儀急澄清：皆非事實

國台辦稱金廈非禁限制水域　江啟臣曝關鍵：主權宣示的政治問題

「張三李四」主唱爆隱婚生子！有婦之夫曖昧曹雅雯N年　老婆不是她

路透：估Fed最快6月降息　經濟學家憂更晚降息風險大

觀音山「在地議員」藏別墅違建！　知名鍋貼老闆也買這

王牌律師淪詐騙首腦！　6豪宅現金多到堆走道

黃嘉千遭毆流落加國街頭！鄰居陪就醫　夏克立來電開擴音「內容毛骨悚然」

鄰居爆「夏克立死亡威脅黃嘉千」！　認了看過她路邊痛哭慘狀

洪英正：碼頭缺工已達兩成　不開放外勞估3年後出現癱瘓狀況

雙魚才第三！容易跟舊愛分分合合星座Top 3　第一名難放下最會動搖

快訊／雙北整晚飄臭氣　蔣萬安被罵爆今早緊急回應：市民辛苦了

美否決安理會以哈立即人道停火案　巴勒斯坦批：魯莽又危險

我要吃！柯基狂按錄音鈴　重複喊著「巴豆夭」情勒媽

政治熱門新聞

憂有毒氣體彌漫雙北　里長喊話北市說明

快訊／雙北整晚飄臭氣　蔣萬安被罵爆今早緊急回應：市民辛苦了

岳母控「美女議員」戴湘儀介入家庭　蔣欣璋駁斥：家家有本難念的經

楊寶楨哽咽崩潰　黃暐瀚一看：這很怪

深坑臭味彌漫　苗批北市高層睡得安穩？

深坑火警釀北市居民也聞到臭味！　新北環保局：濃煙影響周遭空品

快訊／立院搶麥克風全武行　黃捷、徐巧芯大戰「刺客突圍」險得手

快訊／臉書遭人留言「跟別人老公出遊？」　戴湘儀急澄清：皆非事實

民眾黨團30分鐘前才發通知　柯建銘：太離譜了

幕後／國民黨3小時內提案又撤案　關鍵轉折曝：避免協商冷凍期

即／范姜泰基接任桃市客家局長

黃國昌首次主持政黨協商　就因民進黨缺席而協商不成

被批亂演一通！黃：情緒性用語無意義

楊寶楨哭了！臉書一排「藍勾勾」送暖　唯獨缺陳智菡

更多熱門

相關新聞

憂有毒氣體彌漫雙北　里長喊話北市說明

憂有毒氣體彌漫雙北　里長喊話北市說明

新北市深坑區20日下午2時許發生火警，火勢猛烈還延燒至隔壁2間工廠，最終在晚間6時左右撲滅，但惡臭味卻瀰漫至新北新店、永和，台北文山、大安。面對惡臭味直至21日凌晨都未散去，諸多網友於20日深夜、21日凌晨留言灌爆台北市長蔣萬安臉書，文山區華興里里長陳峙穎也喊話蔣萬安盡快完整說明。

致癌辣椒粉引戰火　陳其邁：我對市民負責

致癌辣椒粉引戰火　陳其邁：我對市民負責

蔣萬安市府「3問題」重組小內閣

蔣萬安市府「3問題」重組小內閣

致癌辣椒粉引戰　高市綠營狂酸蔣萬安

致癌辣椒粉引戰　高市綠營狂酸蔣萬安

上海團如國家機密　蔣：非常公開

上海團如國家機密　蔣：非常公開

關鍵字：

蔣萬安

讀者迴響

熱門新聞

雙北整晚飄臭氣民眾求救！消防局說明了

即／女大生墜樓曝屍94小時才被發現

即／逢甲女大生失蹤70小時...大遠百墜樓亡

前綜藝主持性侵恐慌症男網友！他發病倒地遭硬上得逞

他換燈泡時驚見「天花板藏2.7億真鈔」嚇呆

即／女大生遭輾斃家屬悲痛認屍　父：不責怪司機

女房東帶看房　遭房客持剪刀性侵

LINE「19款免費貼圖」限時下載！嚕嚕米、小魔女DoReMi

主人搬到國外棄養貓　牠難過哭了

「最美檢察官」陳漢章換回男裝！原因曝光

29歲癌末女辦「生前葬禮」　10天後安詳離世

快訊／大樂透頭獎槓龜！春節加碼21人成百萬富翁

36歲女優陳屍家中！　親友悲痛籌資喪葬費

即／00:08東部海域規模4.9地震　最大震度1級

國小兄妹日睡6.5小時狂補習　3000人朝聖

更多

最夯影音

更多
飆罵晚安小雞、阿鬧不孝子　柬埔寨總理：應該判重一些

飆罵晚安小雞、阿鬧不孝子　柬埔寨總理：應該判重一些
高雄女大生遭輾斃！後方英勇女騎士秒反應　飛奔衝上前保護她

高雄女大生遭輾斃！後方英勇女騎士秒反應　飛奔衝上前保護她

關鍵畫面曝！女大生閃過電桿「突往左自摔」　遭大貨車輾斃

關鍵畫面曝！女大生閃過電桿「突往左自摔」　遭大貨車輾斃

梅西拍影片還原香港賽情況　澄清：因受傷真的無法上場

梅西拍影片還原香港賽情況　澄清：因受傷真的無法上場

羅人友耿直發言「連BOOM都怕」　見朴敏英身上爆米花...暖幫拍掉

羅人友耿直發言「連BOOM都怕」　見朴敏英身上爆米花...暖幫拍掉

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面