臉書被網怒灌！蔣萬安赴國小視察　里長當面急問：空氣到底有無毒？

▲台北市長蔣萬安視察木柵國小空氣污染狀況。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

新北市深坑區20日下午2時許發生火警，最終在晚間6時左右撲滅，但惡臭味卻瀰漫至新北新店、永和，台北文山、大安，且直至21日凌晨都未散去，諸多網友於20日深夜、21日凌晨留言灌爆台北市長蔣萬安臉書。蔣萬安21日上午緊急到木柵國小視察，一旁里長則不斷關心與詢問，現在里民擔心的是空氣到底有沒有毒？蔣則允諾盡快釐清事實。

▲▼昨日深坑工廠大火濃煙飄向鄰近木柵新店等地區，造成台北市民不滿。一早台北市長蔣萬安前往空品狀況不好的木柵國小視察，除了解當前空品狀況，也提醒小朋友待在室內戴上口罩減少戶外活動。（圖／記者湯興漢攝，下同）

新北市深坑區北深路三段東南科大旁連棟式倉庫在20日下午2時許發生火警，由於現場堆放許多紙箱及雜物，火勢猛烈還延燒至隔壁2間工廠；火勢在晚間6時左右撲滅，緊接而來的卻是持續惡臭味，除了飄散到新北市之外，連台北市文山區、大安區都聞得到。

民眾黨台北市議員張志豪、社民黨台北市議員苗博雅等人皆第一時間在臉書發文，表示已請北市環保局做空氣品質監測，也提醒民眾待在室內，開啟空調，避免外出，若有需要外出則請記得戴上口罩；然而蔣萬安卻遲遲沒有動作，造成網友與里民怒灌臉書，痛批「台北市已經變成毒氣室了」。

蔣萬安21日一早緊急發臉書做出5點說明，表示「受影響的市民，你們辛苦了，若仍有異味影響，請暫時關閉門窗，在室內打開空調，外出也請戴口罩，以避免不適。」環保局應檢視空氣品質的檢測項目、標準及方法，是否符合實際需要；也應該審視通報及應變機制，如果有需要檢討之處，直接向他回報。

而蔣萬安也緊急取消21日上午原訂9時30分到內科的捐血行程，改到木柵國小視察空污狀況。一旁的博嘉里里長吳坤輝也於現場反應，20日至21日半夜1、2時，整個路段照下去都是灰濛濛一片，導致里民會慌張，希望能像蔣萬安說的做一套SOP，至少讓里長可以跟里民反應。

吳坤輝提及，今天大家在談的焦點是「有沒有毒」，有人質疑是戴奧辛，但戴奧辛無臭無味，根本看不到、聞不到，質疑里周遭的濃煙為何？包括20日晚間傳出工廠內擺放7000顆鋰電池，「到底有無此事？」一開始新聞說是紙箱悶燒，後來變成鋰電池，「到底是燒什麼？有沒有毒？」

蔣萬安則允諾，一直有跟新北市保持聯繫，目前雖然火勢撲滅，但還在避免復燃情形並做緊急處置，會隨時向源頭新北了解，工廠到底放哪些物品，進而造成什麼樣的濃煙，當中有無有害物質？「我們都會持續跟新北保持聯繫，也會盡快釐清事實，確定後即刻向市民清楚說明。」