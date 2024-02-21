▲台北市議員顏若芳。（圖／記者黃克翔攝）



記者詹宜庭／台北報導

新北市深坑區20日下午2時許發生火警，惡臭味瀰漫至新北新店、永和，台北文山、大安，且直至21日凌晨都未散去，引發雙北部分地區嚴重民怨。對此，民進黨台北市議員顏若芳21日表示，昨天下午事發的第一時間，雙北市府就應要有溝通掌握，而這次的事件，足見雙北的溝通合作貌合神離、急需檢討，應避免這種螺絲釘掉滿地的情形再次發生，否則受害的永遠都是人民。

顏若芳表示，昨夜的深坑大火，歷經一夜的大氣擴散後，空污指數已恢復正常數值，但仍有民眾聞到異味、感覺不適。雖然指數回歸正常，但因北台灣風速微弱，可能仍有殘礫的污染物正緩慢稀釋中，建議大家今天出門上班上課時戴上口罩，尤其是敏感性的朋友務必多加注意。

顏若芳指出，這次的深坑大火是在20日約下午2點發生，晚間6點半撲滅的，但台北市政府卻在今天早上才有所動作，才向市民報告空污擴散情形，甚至「驚動」市長前往木柵勘查，「整個市府反應依然慢半拍」。

顏若芳痛批，這種亡羊補牢的行為絕對不是市民所樂見的，在昨天下午事發的第一時間，雙北市府就應要有溝通掌握，依火災地點的風向，對可能受空污影響地區的民眾發出警示，並讓環保局前往偵測。這次的事件，足見雙北的溝通合作貌合神離、急需檢討，應避免這種螺絲釘掉滿地的情形再次發生，否則受害的永遠都是人民。