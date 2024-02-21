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德國Kehl公共行政學院師生參訪　縣長徐榛蔚分享公共行政與政府治理

德國Kehl公共行政大學師生參訪　縣長徐榛蔚分享公共行政與政府治理（圖／花蓮縣政府提供）

▲德國Kehl公共行政學院前副校長凱格曼20日率團拜會花蓮縣長徐榛蔚，雙方進行城市、文化、公共治理等交流。（圖／資料照）

地方中心／綜合報導

德國Kehl公共行政學院（Hochschule für öffentliche Verwaltung Kehl）前副校長凱格曼（Prof. Dr.Jürgen Kegelmann）20日率團拜會花蓮縣長徐榛蔚，雙方進行城市、文化、公共治理等交流，並與東華大學簽署MOU。縣長徐榛蔚分享公共行政與政府治理，進而深化並促進德國與台灣、花蓮在文化、教育及政府治理等多元交流，意義深遠。

由於花蓮縣石雕藝術季為國際石雕文化活動重要資產之一，曾多次邀請德國、法國、日、美等國際藝術家來花蓮創作，因此，縣長徐榛蔚特別安排德國參訪團考察石雕博物館，充分體認花蓮縣經由石雕藝術牽起雙邊友誼，進而推動文化及城市外交縣政。之後，徐縣長陪同貴賓參觀剛整修完成的花蓮美術館，參訪團仔細欣賞來自花蓮各地的多件藝術品，不禁讚嘆花蓮藝術的風格獨特，讓人大開眼界。

接著，參訪團來到縣府進行座談和交流，徐縣長邀請花蓮縣議會副議長徐雪玉及縣議員林品仰共同列席。參訪師生踴躍發問，如地方基層座談民眾參與比例、兒童教育、人格養成、每年赴德交換學生、營養午餐、有機食材、地方財政、環保永續生態等相關議題，縣長熱情大方回應，分享暢談公共治理經驗。

縣長徐榛蔚分享，台灣的每塊土地都十分珍貴，因此開發時都要經過謹慎評估，希望與周邊環境結合永續發展。例如東部總圖書館的建設，縣府啟動地方基層座談廣收民眾意見作為政策擬定參考，又如正興建中的位於豐濱山海劇場與飯店，在規劃初期也加入在地葛瑪蘭族的共同討論，顯揚傳承原民文化和產業，重視原住民文化永續經營，同時因花蓮本地災害頻繁，建築設計中也會加強防範在地災害，歡迎大家未來再到花蓮參觀。

徐榛蔚強調，花蓮縣有好山、好水、無污染環境的先天條件，因為長期重視生態及永續發展，推動有機農業成果是全臺的模範，有機商品也進入日本與新加坡市場走入國際。花蓮縣政府響應綠色循環經濟與能源政策，台泥DAKA再生資源利用中心透過新技術環保燃燒垃圾發電，循環經濟。玉里璞石閣生質能源中心為全國首座集中型處理畜牧糞尿沼氣發電設施，達到全面回收零排放之多重環境效益，將花蓮打造為美麗的風景兼具永續經營的宜居城市。

德國參訪團下午三時前往國立東華大學參訪校園，東華大學國際處長副處長侯介澤接待，雙方完成MOU簽署後合影，並由縣政顧問韓宜靜、東華公共事務研究學會榮譽理事長田俊雄、縣府國際事務中心主任楊順宇等人共同見證。

德國與花蓮關係深遠，始於德國駐台大使歐博哲2017年三月間拜會前縣長傅崐萁為開端。106年10月，縣長秘書田俊雄代表前縣長傅崐萁與外交部駐德國慕尼黑辦事處處長許聰明，至德國瑪則海姆市拜會市長Elmar Braun，參訪綠能發電中心等建設；107年12月，瑪則海姆市前市長Elmar Braun回訪花蓮，拜會縣長並參加花蓮曬被節。花東文教基金會執行長張瑜芬陪同出席；108年4月花蓮與德國史坦堡縣簽訂國際友好縣市備忘錄；112年9月徐縣長率團赴德國參訪，考察太陽綠能及有機永續農業成功經驗。

參訪團同行的瑪則海姆市Maselheim前市長Elmar Braun，相當熱愛台灣文化。他指出，德國當地沒有女性市長，看到花蓮縣在徐縣長治理下深感敬佩。同行的學生未來都將成為公務員，因此前來花蓮考察地方政府治理與公共行政，認識花蓮的行政體系並與不同國家學員交流，都是相當重要的體驗，尤其能與東華大學簽署MOU攜手合作，得到許多關於花蓮行政、教育、政策領域上的不同收穫，非常感謝徐縣長和縣府團隊，期盼未來雙方深化交流。
 

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