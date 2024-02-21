馬場飼主帶狗狗到萬里溪玩耍　一聲巨響...愛犬哀號滿腿血！

記者王兆麟、吳佩蓁／花蓮報導

花蓮一家休閒馬場飼主18日下午載著3匹馬兒及一隻黃色米克斯到萬榮鄉萬里溪邊放馬吃草，飼主起先聽到一陣鞭炮聲，接著聽到一聲巨響，下一秒就聽到愛犬發出哀號聲，上前查看後竟發現狗狗前後腿滿是血，疑似中槍，馬上報警處理。警方初步勘查狗狗受傷部位，未發現有火藥殘留物，研判非近距離穿透傷。

▲飼主帶著愛犬到萬里溪玩耍，狗狗卻疑似遭槍射傷 。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）



警方18日下午4時許接獲民眾報案稱，他所飼養的黃色米克斯犬，疑似遭不明人士以不明工具射傷，警方獲報後立即派員前往現場處理，飼主表示當時聽到一陣鞭炮聲和一聲巨響後，就聽到狗狗不斷哀號，趕到現場時就看到愛犬前後腳血流如注。

案經該分局偵查隊初步勘查該犬隻受傷部位，未發現有火藥殘留物，研判非近距離穿透傷，現場亦未發現彈頭或鋼珠等物品遺留物，有關犬隻受傷部分，該分局員警會同花蓮縣動植物防疫所人員勘驗犬隻傷勢，待傷勢如何認定後，持續追查偵辦犬隻受傷情形。

鳳林分局表示，雖現場地處偏遠近山區，仍將積極調閱附近監視器，持續過濾案發地可疑人車，針對附近村民實施查訪，並強調該分局將秉持毋枉毋縱之精神，戮力追查還原事發經過。