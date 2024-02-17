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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

白營布局花東！林憶君服務處揭牌　柯文哲：擴大民眾黨服務量能

▲▼柯文哲到花蓮出席不分區立委林憶君花蓮服務處揭牌儀式。（圖／翻攝自Facebook／柯文哲）

▲柯文哲到花蓮出席不分區立委林憶君花蓮服務處揭牌儀式。（圖／翻攝自Facebook／柯文哲）

記者詹宜庭／台北報導

民眾黨主席柯文哲17日至花蓮出席不分區立委林憶君花蓮服務處揭牌儀式，積極布局花蓮基層選舉。柯文哲說明，這兩天服務處舉辦揭碑儀式，他都親自出席，期許服務處開張後，擴大民眾黨在花東的服務量能。

「新的國會需要醫藥界的聲音，也要有人為花東發聲。」柯文哲表示，過去擔任花蓮縣藥師公會理事長的民眾黨不分區立委林憶君，分別在花東都設立了立委服務處，要替鄉親爭取更多地方建設、交通設施、教育資源、農業發展。柯文哲指出，這兩天服務處舉辦揭碑儀式，他都親自出席，期許服務處開張後，擴大民眾黨在花東的服務量能。

柯文哲說明，林憶君以前是花蓮的社區藥局藥師，多年參與社區公益事務，並有地方藥師公會、全國藥師全聯會幹部歷練，她非常重視醫療用藥品質，也要努力爭取藥師權益，讓藥師們更能為國民健康把關。他指出，林憶君身為花蓮媳婦，一直深深感受花東民眾的辛苦，像是交通不便、護理人員短缺、師資不足，還有常因颱風地震造成生命危險及財產損失，她都希望能爭取更多資源建設，讓花東民眾過得更好。

柯文哲透露，這兩天他在花東地區，跟許多地方人士交流，就有人直言，花東都是農業大縣，但長期以來受到政治因素干預，導致物美價廉的高品質農產，無法銷售到中國大陸，而農業部長卻期告訴農民「雞蛋不能只放在同一個籃子裡」，但幾年過去，農民始終沒看到中央政府的其他籃子在哪裡。

柯文哲強調，未來，民眾黨在國會與地方服務，要做的事情都很多，年假結束了，大家一起努力深耕地方。

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