北市婦女會參訪花蓮　徐榛蔚分享「敬老愛心計程車隊」政績

▲社團法人台北市婦女會參訪花蓮縣政府，於縣府大門前合影。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

社團法人台北市婦女會19日參訪花蓮縣政府，由縣長徐榛蔚、社會處長陳加富接待，雙方就花蓮近年來經濟與觀光發展等議題進行交流討論，縣長徐榛蔚感謝婦女姊妹和寶眷們於年後蒞臨花蓮，給予縣府祝福與鼓勵。

徐榛蔚表示，會中安排在地產業界的朋友到場交流，旨在加強兩地之間的聯繫與合作，不僅讓台北的朋友更了解花蓮的風土民情，也能讓花蓮的家人們感受到來自台北社團的團結力量，進一步促進未來的共同發展。

徐榛蔚指出，花蓮縣是台灣很小的縮影，中央山脈和海岸山脈環抱之間，南北狹長約180公里，而平原區域多分布於玉里和富里等地，是花蓮的主要稻米種植區之一。中間區域也被劃為國家風景區，建築物高度受到嚴格限制，營造美麗的天際線和純樸的休閒氛圍，吸引著眾多旅人前來，也邀請台北的鄉親姊妹們能夠常常蒞臨花蓮，親身體驗這片山水與清新的空氣，感受花蓮獨特的魅力。

徐榛蔚也分享花蓮縣政府推出「敬老愛心計程車隊」，專為65歲以上的銀髮族和身障者服務。政府每月補助每人最高1,000元的車資，旨在提升當地民眾的生活品質，現場姊妹們聽到紛紛讚不絕口，台北市婦女會理事長何素青也表示，這是一項非常有益的社會福利措施，對於提升長者和身障者的生活品質有著積極的影響。