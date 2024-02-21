孩子成績差！男當眾「狠甩妻子一巴掌」　暴吼：害全家丟臉

▲示意圖，與本文無關。（圖／達志影像）

記者周亭瑋／綜合報導

國小兄妹「日睡6.5小時」的超精實行程表，掀起輿論譁然，儘管兩孩子成績優異、課外表現亮眼，不少人卻擔憂他們的身心發展。整合醫學專科醫師姜冠宇不禁感慨，表示從小周遭親友就會互相比較，他甚至曾直擊，有父親因孩子成績不好，竟當眾甩老婆一巴掌，罵她不會教、害全家丟臉。

姜冠宇今在臉書提到，「好像很多人在轉補習班小孩的文章，我隨便看看笑在心裡啦，讓教育業者有錢賺很好啊！我小時候身邊就是充滿這樣的家庭，說都是爸爸媽媽的親朋好友，然後拿小孩比來比去，班上成績如何？大學考得如何？就業如何？比得氣死人。」

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他表示，曾有小孩表現不好，該父親翻桌甩媽媽一大巴掌，罵說妳這個女人不會教、害他全家丟臉，「我心裡覺得奇怪，你們這些大人這樣氣急敗壞，怎麼朋友還做得下去？」

不過，姜冠宇坦言，他對於孩子的學習內容沒有什麼意見，「只要他／她夠天才、誘因足夠、你鼓勵得夠用力，且能承受得住壓力，就讓他這樣學啊，搞不好以後都是常常出國比賽的天才。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

他認為，孩子有一天必然要知道他真正喜歡的是什麼，什麼是可以陪伴他，讓他堅持下去的，「這和父母老師鼓勵要求你，有很大的區別，因為孩子永遠要知道，進了社會就是面對真實的人，你追求再優秀的表現，也只是工具層次，作為工具人，並不是每個人都會理所當然欣賞你、鼓勵你的。」

最後，姜冠宇也直言，「這世界是會剝削、會背叛、會利用、會棒打出頭鳥、殺功臣、捧殺術的，是隨時有坑會讓你跌倒的，擁有好的睡眠品質，飽滿精神面對每一天的人性，還比較實際一些，你的情緒也會比較穩定。面對任何情況都能夠做一個好的思考，比起學到忙不完、都在嗡嗡嗡，有能力給自己足夠時間思考每一步怎麼好好走，我想這才是成為勝者的基礎吧！」