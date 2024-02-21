綠好奇黃國昌書包裝什麼　建議藍白黨團餐會改「議事規則讀書會」

▲民進黨團輿情回應記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

近日國會紛爭不斷，國民黨團鬧出違憲臨時會爭議、民眾黨團昨也出現臨時會雙胞狀況，對此，民進黨立院黨團今（21日）解釋議事規則，並表示，昨天民眾黨主席柯文哲提到藍白黨團三長要吃飯，建議國民黨團跟民眾黨團組議事規則讀書會。民進黨團書記長莊瑞雄也打趣表示，黃國昌整天背著一個書包怎麼會沒唸書？很想打開看裡面是什麼書。

民進黨團副幹事長洪申翰表示，昨天早上是新國會開議第一天，國民黨團54個委員令人費解，不知為何要衝到前台阻斷院長報告，現在國會最大黨是國民黨、主持議事的是國民黨推派的韓國瑜、20日開議日期是韓國瑜、傅崐萁跟大家一起協商出來的，國民黨鬧了一個小時後，還是搞不清楚國會最大黨有什麼偉大的主張不能透過程序質詢。

洪申翰質疑，國民黨再度拿麥克風進議場大呼小叫，把現場當作演講場，議事規則很清楚，委員不得攜帶麥克風，明明白白寫在議事規則中，任何識字的人都看得懂，國民黨帶麥克風到現場到底想表達什麼？明明是韓國瑜主持議事，是對韓國瑜不滿嗎？

洪申翰指出，院長可以現場裁示排除違禁品，國民黨跟傅崐萁很奇怪，是不是專門要為難韓國瑜？所有媒體都拍到國民黨帶違禁品，韓國瑜要不要送紀律委員會？下次還有這種情形，韓國瑜要不要裁示排除？不知道這跟他們黨內競爭有沒有關係，但議事規則寫得很清楚，國民黨要好好讀。

洪申翰表示，昨天柯文哲提到藍白黨團三長要吃飯，建議國民黨團跟民眾黨團組議事規則讀書會，兩黨好好研讀，希望新國會是在大家熟悉議事規則的框架下，進行優質的監督行政，不要再發生這種化簡為繁、繞一大圈耽誤食安報告，國會亂源就是在野黨完全搞不清楚議事規則。

對於民眾黨提案鬧雙胞，民進黨團書記長莊瑞雄表示，黃國昌整天背著一個書包怎麼會沒唸書？很想打開看裡面是什麼書，但要聚焦食安報告大家一起來，國民黨跟民眾黨很清楚，照民進黨主張昨天就食安報告，現在繞一大圈要晚一個月，還要請韓國瑜召開協商，究竟何必呢？

莊瑞雄指出，國會大家可以競爭、議事有攻防，但目標應該一致，讓議事順暢運作，抗爭一定有，但過度甚至超越議事規範的話，只會造成國會更大紛擾，民進黨沒有過半，但強力監督行政部門大家都願意，期待在韓國瑜主持議事下更順暢。