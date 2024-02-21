印度客機起飛後「突靠左偏離」險撞機！　防撞系統救命

▲印度靛藍航空（IndiGo）2023年底差點發生兩機相撞事故，所幸空中防撞系統發揮作用，成功倖免於難。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／綜合報導

印度廉價航空「靛藍航空」一架客機起飛後因轉錯方向，竟差點與自家公司的另一架客機相撞。所幸當時空中防撞系統發揮作用，才成功救回機上乘客與機組人員的性命。而印度民航局也已經介入調查。

根據《印度時報》報導，印度靛藍航空（IndiGo）2023年底發生嚴重飛安意外，當時一架A321客機從德里國際機場出發，然而起飛後卻偏離原定方向，往左靠向另一條飛機跑道的起飛路線，導致差點與另一架隨後起飛的客機相撞。

根據飛航規定，飛機在空中飛行時，必須互相保持至少1000英尺以上的垂直距離、5海里的橫向距離，但是報導稱，印度飛機事件調查局（AAIB）在檢查報告中指出，兩架客機的垂直間隔最靠近時僅400英尺，當時橫向間隔為1.5海里；而橫向間隔最靠近時僅0.2公里，當時垂直間隔也只有800英尺。

所幸事發當時空中防撞系統（TCAS）發揮關鍵作用，同時向兩架飛機發出警示，要求他們立刻遠離彼此，最終無人在這起事件中受傷，飛機也沒有受損。《印度時報》20日公布這起事件，但靛藍航空仍未對此發表聲明。

報導指出，印度在1996年11月12日曾經發生嚴重飛安事故，當時一架沙烏地阿拉伯航空的客機與一架哈薩克航空的貨機在德里附近上空相撞，至此之後，印度民航局便建議所有在印度空域內飛行的飛機安裝空中防撞系統。空中防撞系統除了會發出警示外，也會指示機長應該如何避免飛機相撞。