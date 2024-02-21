AV網美穿透視裝「當街激情吞吐」　挨批不認錯反嗆：很常見啊！

▲拉莉莎當街替男友口交，激情過程被拍下瘋傳。（圖／翻攝X）

記者吳美依／綜合報導

巴西AV網美拉莉莎（Larissa Sumpani）日前參加里約嘉年華時，竟然當街替男友口交，過程被目擊者拍下後，PO上社群媒體瘋傳，立刻招致海量批評。對此，她18日在Instagram回擊網友，不僅堅稱自己沒做錯事，還說「這很常見！」

照片中，拉莉莎身穿一襲艷紅套裝，上半身是透視蕾絲，下半身是極短迷你裙，頭上還戴著惡魔角髮箍。她與男友狂歡到一半激情難耐，竟在公廁後方上演活春宮。

歷經多日批評後，拉莉莎發布限時動態，呼籲網友們冷靜，「首先，我沒做錯什麼。看過影片的人都知道，這是一件超級常見的事情好嗎？其次，這是嘉年華、狂歡節。我們上街就是為了找樂子。」

▲拉莉莎是巴西AV網美。（圖／翻攝IG@eusumpani）

她同時感謝力挺自己的粉絲及網友，「我看過很多人做過更糟糕的事情，但都有人替他們鼓掌。換成是我的時候，任何一點小事都會受到批評。」

現年23歲的拉莉莎是巴西知名情色網美，去年更榮獲美臀小姐的封號。其現任男友是男同志AV演員維托（Vitor Prado），但她曾向外界聲稱，另一半是異性戀，只是「以極其專業的方式拍片」，實際上對男人不感興趣。