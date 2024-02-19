被比擬成納粹！以色列召見巴西大使抗議　納坦雅胡怒批：跨越紅線

▲以色列總理納坦雅胡。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）18日將以色列在加薩走廊的行動比擬為納粹及二戰大屠殺。對此，以色列將召見巴西大使表達抗議，總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）也批評此舉「跨越紅線」。

CNN報導，魯拉18日出席舉辦於衣索比亞首都阿迪斯阿貝巴（Addis Ababa）的非洲聯盟峰會，他宣稱正發生於加薩走廊巴勒斯坦人民身上的事情是「種族滅絕」（genocide），「事實上，這發生於希特勒決定殺害猶太人的時候。」

▲巴西總統魯拉。（圖／路透）

去年10月7日遭到越境突襲後，以色列就宣布其目標是完全殲滅哈瑪斯。面對巴西總統的最新言論，以色列也表示，魯拉對於持續進行中的以哈戰爭發表了「可恥且嚴重的」言論。



納坦雅胡在X發文批評，魯拉「輕視」二戰納粹大屠殺（Holocaust），並且「試圖傷害猶太人及以色列的自衛權」。他說，「以色列為了自我防衛、確保未來、直至完全勝利而戰鬥，在這麼做的同時也遵循著國際法。」

以色列外交部長卡茨（Israel Katz）也在X發文聲稱，「沒有人能夠傷害以色列的自衛權。我已經下令辦公室人員於明日召見巴西大使進行譴責。」