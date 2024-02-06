　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

超霸氣公司！尾牙現場發「超4億年終獎」　女員工秒搬走43萬嗨翻

▲▼尾牙數錢現場。（圖／翻攝自九派新聞）

▲尾牙數錢現場。（圖／翻攝自九派新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

河南一公司近日被曝光年終獎發放現場，成堆的現金擺放在桌子上，如小山一般，據稱有1億多元人民幣（約新台幣4.4億）。獎金以數錢形式發放，規定時間內，數清多少錢就能拿走多少錢。時間限額包括1分鐘、3分鐘、5分鐘、10分鐘、15分鐘，以隨機抽取的形式分配數錢時間。

據《九派新聞》報導，下午5時許，工作人員在會場中間拼成約50公尺長桌，鋪上紅布，一包嶄新的百元人民幣鋪在桌上，所有一線員工都有機會參與數錢，「數多少拿多少。」公司高層還在現場喊話，「再拿500萬（人民幣，下同）來。」

活動開始前，員工擠在長桌兩旁，捲起袖口，激動地搓手。主持人宣布開始後，員工們從桌上抓起一沓錢，在手中碼放整齊後開始一張張數，數清的錢放在自己面前。現場也準備了濕毛巾，方便他們數錢。

一名女性員工數了97800元（約新台幣431190元），連連感嘆「非常爽」。另一位男性員工數了95600元，「沒達到預期。」他說，原本希望自己可以數超過10萬元。還有員工說自己數完錢後手都麻了，這是現實中的「數錢數到手抽筋」。

▲▼尾牙數錢現場。（圖／翻攝自九派新聞）

去年年初，河南省礦山起重機有限公司就曾因年終獎發放形式受到眾多關注。2023年1月17日，該公司尾牙現場，6100萬現金在舞台兩側壘成小山，員工成捆領取。共有40名員工領取到現金獎金，其中獎金金額最高的是3名銷售部的員工，每人各收到500萬元。

除年終獎外，尾牙現場還設有數錢環節。該公司宣傳部部長馮先生說，「台上都是百元鈔，給你幾分鐘，你數多少錢，就都是你的，所有員工都可以參與。」馮先生坦言，集團常年開放招聘，尾牙發獎金被報導後，許多人打電話前來諮詢招聘信息，履歷投遞十分火熱。

據媒體報導，該企業2004年成立「河南礦山助學基金會」，每年註入資金100多萬元，對所有考上大學的職工子女，每人每年資助3000元至5000元，直至大學畢業；截至目前，已累計為社會捐資捐物價值超億元。

ET快訊
糗！網傳賴清德後援會「出席500」民進黨提告　抓到自己人
王必勝酸台中急公布瘦肉精　盧秀燕反轟：是廠商還是人民重要？
醫學中心增3家！民眾就醫變貴　門診多180元、急診多350元
當街踹打陳沂！21歲男5萬交保　警追有無藏鏡人
快訊／陳沂被揍：我不好，很害怕！　「我不會是最後1個受害者」
父子遭撞墜30m雙亡　媽媽心碎淚崩：年怎麼過
陳沂遭痛毆狂踹！　死對頭律師吐492字「相信兇手認錯人」
獨／陳沂遭毆　憲哥、鄭家純回應了
快訊／國1死亡車禍！肇事駕駛無照落跑　竟拉弟弟頂罪
快訊／醫院評鑑出爐！北慈、雙和、新竹台大分院升格醫學中心

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

楊恆鈞間諜罪判死緩　自己為主角創作小說太逼真引大陸國安注意

超霸氣公司！尾牙現場發「超4億年終獎」　女員工秒搬走43萬嗨翻

梅西未出賽！　香港特首批「極度失望」：應公開向球迷解釋

老闆年終豪撒4.4億現金！限時數多少拿多少　員工爽喊：手抽筋

北京地鐵追尾致3重傷、70輕傷！　18人被問責追責

教導處老師「伸狼手教育」！辦公室強吻摸遍女學生　猥褻畫面曝

「水花消失術」再現江湖！　全紅嬋世錦賽摘金奪跳水生涯大滿貫

身首異處完成遺願！　中國知名哲學家「冷凍頭顱」讓後代研究

香港「飛機輾斃」拖車人員！　男陳屍停機坪

大媽吵架躺地裝死！男駕駛脫衣趴上去　結局神展開變「3P疊疊樂」

柯震東詹子萱當P友先訂規矩　「不是要X我？」扛起直奔床上

16歲男無照騎車被開罰單　錄影嗆警：是有多缺業績

《可憐的東西》艾瑪史東突破尺度全裸　「小女孩」心智挑戰沉淪性愛

酷炫女友從他口袋翻出「用過保險套」　大哭：跟誰做♥！..他傻眼「頭很痛」

彩券行開業35天刮出2千萬　彰化屬龍女得主曝想買房！

江大成道歉..胡瓜：我看不懂啊　讚胡釋安認愛「處理得很好」

SJ經紀人婚禮「合體銀赫東海熱舞」　強仁也現身…利特失誤秒被噓爆XD

快訊／19歲情侶雙載遭撞飛！2人斷腿...零件碎滿地　驚悚現場曝

歐陽娣娣參加選秀喊：我來自中國　認「因家人才紅」Cue娜娜全場驚呼

國1彰化嚴重事故！2轎車變形「皺成一團」　駕駛受困搶救中

楊恆鈞間諜罪判死緩　自己為主角創作小說太逼真引大陸國安注意

超霸氣公司！尾牙現場發「超4億年終獎」　女員工秒搬走43萬嗨翻

梅西未出賽！　香港特首批「極度失望」：應公開向球迷解釋

老闆年終豪撒4.4億現金！限時數多少拿多少　員工爽喊：手抽筋

北京地鐵追尾致3重傷、70輕傷！　18人被問責追責

教導處老師「伸狼手教育」！辦公室強吻摸遍女學生　猥褻畫面曝

「水花消失術」再現江湖！　全紅嬋世錦賽摘金奪跳水生涯大滿貫

身首異處完成遺願！　中國知名哲學家「冷凍頭顱」讓後代研究

香港「飛機輾斃」拖車人員！　男陳屍停機坪

大媽吵架躺地裝死！男駕駛脫衣趴上去　結局神展開變「3P疊疊樂」

91歲素珠阿姨「相隔1年露面曝近況」！　一句老娘逗笑影迷

狠揍陳沂黑衣人超派！肩膀撞警還嗆「不要碰我」　上銬畫面曝

湖人將10億後衛納入交易談判　文森僅打5場要再休1個月

2024龍年迎新春　11條「屏東限定新年出遊路線」一次看

賣1.1億遊戲點數拒補稅2千萬　大戶嗆「不會再讓你捉到」被管收

陳沂惹到誰？網點名雪碧　圈內人揭「遊戲規則」：只能摸摸鼻子算了

春節出遊小心破財！　台61線雲林移動測速照相...地點曝光

徐巧芯爆「瘦肉精驗22次」　許淑華：唯恐天下不亂！公布檢驗資料

台糖豬申請複驗！食藥署不讓中市府參與引爭議　薛瑞元：沒有前例　

永慶房產加盟四品牌屏東區經管會　幫助弱勢族群安心過冬

警抓毒蟲主人喊「全部趴下」　呆萌博美犬四肢趴地不敢動

大陸熱門新聞

大媽吵架裝死　結局變「3P疊疊樂」

中國「千股跌停」　上市公司勸：放下執念

陸股狂跌　官方：發現惡意做空、砸盤出貨

女教師寫最火辭職信「世界那麼大，我想去看看」 8年後現狀曝　

香港「飛機輾斃」拖車人員！　男陳屍停機坪

已婚名醫是性變態！常年嫖娼、拍床片當戰績

女子喜兌中獎刮刮樂！竟遭店員當場撕毀

「水花消失術」再現江湖！ 全紅嬋世錦賽摘金奪跳水生涯大滿貫

教導處老師伸手教育！辦公室掀衣摸遍女學生

老闆年終豪撒4.4億現金！員工數多少拿多少

中國知名哲學家「冷凍頭顱」讓後代研究

男子在湖南堵了「50小時」！淚崩：想回家

本命年之喜！00年女孩刮刮樂中221萬元

28歲女洗完澡背後突然多一人　崩潰曝經過：被看光了

更多熱門

相關新聞

老闆年終豪撒4.4億現金！員工數多少拿多少

老闆年終豪撒4.4億現金！員工數多少拿多少

河南一家公司昨（5）日舉辦尾牙，在獎金發放的環節中，老闆直接拿出1億元現金（人民幣，下同，約台幣4.4億元）鋪在長桌上，限時讓員工數錢，數多少拿多少，數錯一張就扣1000元。不少員工開心直呼，體驗何謂「數錢數到手抽筋」。

婚宴遇大雪！賓客在「豬圈吃喜酒」

婚宴遇大雪！賓客在「豬圈吃喜酒」

男子見義勇為被砍4刀！受害女孩卻拒絕作證

男子見義勇為被砍4刀！受害女孩卻拒絕作證

河南大雪60輛車連環撞！ 交警灑鹽溶雪不敵路面結冰速度

河南大雪60輛車連環撞！ 交警灑鹽溶雪不敵路面結冰速度

大貓熊在直播間「性感抖臀」！慘遭禁播

大貓熊在直播間「性感抖臀」！慘遭禁播

關鍵字：

現金年終獎河南數錢員工

讀者迴響

熱門新聞

獨／陳沂遭襲！狂男當街揮拳猛揍傷勢曝

金曲歌王出軌形象直直落！離開10年老東家

國道7撞1死1傷！　駕駛傳「無照講電話」肇事

遇襲畫面曝！陳沂路邊遭狂男痛毆　急閃仍遭猛踹

繳電話費「發票中100萬」　6人幸運中獎

6女付費挑戰「限時性愛賽」！新北男分飾多角狂騙

快訊／開車加油「發票中200萬」！　獎落2縣市

女留學生魚刺卡喉嚨　在美手術收276萬帳單

貼春聯7禁忌誤觸恐破財招陰　最佳時間點曝光

說謊很難被識破三大星座！

大媽吵架裝死　結局變「3P疊疊樂」

YTR入侵鐵軌拍火車　遭另列火車輾斃

「0度線」來了！專家曝：春節「這2天」將跌破7度

台南+9為1000元圍毆！她遭棒打、重摔

越南正妹檢察官性愛片外流　下場慘了

更多

最夯影音

更多
柯震東詹子萱當P友先訂規矩　「不是要X我？」扛起直奔床上

柯震東詹子萱當P友先訂規矩　「不是要X我？」扛起直奔床上
16歲男無照騎車被開罰單　錄影嗆警：是有多缺業績

16歲男無照騎車被開罰單　錄影嗆警：是有多缺業績

《可憐的東西》艾瑪史東突破尺度全裸　「小女孩」心智挑戰沉淪性愛

《可憐的東西》艾瑪史東突破尺度全裸　「小女孩」心智挑戰沉淪性愛

酷炫女友從他口袋翻出「用過保險套」　大哭：跟誰做♥！..他傻眼「頭很痛」

酷炫女友從他口袋翻出「用過保險套」　大哭：跟誰做♥！..他傻眼「頭很痛」

彩券行開業35天刮出2千萬　彰化屬龍女得主曝想買房！

彩券行開業35天刮出2千萬　彰化屬龍女得主曝想買房！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面