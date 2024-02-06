超霸氣公司！尾牙現場發「超4億年終獎」　女員工秒搬走43萬嗨翻

▲尾牙數錢現場。（圖／翻攝自九派新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

河南一公司近日被曝光年終獎發放現場，成堆的現金擺放在桌子上，如小山一般，據稱有1億多元人民幣（約新台幣4.4億）。獎金以數錢形式發放，規定時間內，數清多少錢就能拿走多少錢。時間限額包括1分鐘、3分鐘、5分鐘、10分鐘、15分鐘，以隨機抽取的形式分配數錢時間。

據《九派新聞》報導，下午5時許，工作人員在會場中間拼成約50公尺長桌，鋪上紅布，一包嶄新的百元人民幣鋪在桌上，所有一線員工都有機會參與數錢，「數多少拿多少。」公司高層還在現場喊話，「再拿500萬（人民幣，下同）來。」

活動開始前，員工擠在長桌兩旁，捲起袖口，激動地搓手。主持人宣布開始後，員工們從桌上抓起一沓錢，在手中碼放整齊後開始一張張數，數清的錢放在自己面前。現場也準備了濕毛巾，方便他們數錢。

一名女性員工數了97800元（約新台幣431190元），連連感嘆「非常爽」。另一位男性員工數了95600元，「沒達到預期。」他說，原本希望自己可以數超過10萬元。還有員工說自己數完錢後手都麻了，這是現實中的「數錢數到手抽筋」。

去年年初，河南省礦山起重機有限公司就曾因年終獎發放形式受到眾多關注。2023年1月17日，該公司尾牙現場，6100萬現金在舞台兩側壘成小山，員工成捆領取。共有40名員工領取到現金獎金，其中獎金金額最高的是3名銷售部的員工，每人各收到500萬元。

除年終獎外，尾牙現場還設有數錢環節。該公司宣傳部部長馮先生說，「台上都是百元鈔，給你幾分鐘，你數多少錢，就都是你的，所有員工都可以參與。」馮先生坦言，集團常年開放招聘，尾牙發獎金被報導後，許多人打電話前來諮詢招聘信息，履歷投遞十分火熱。

據媒體報導，該企業2004年成立「河南礦山助學基金會」，每年註入資金100多萬元，對所有考上大學的職工子女，每人每年資助3000元至5000元，直至大學畢業；截至目前，已累計為社會捐資捐物價值超億元。