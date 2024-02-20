竹縣失聯移工宿舍火警勇消殉職　南投加強行蹤不明外國人租屋查察

▲南投縣將加強行蹤不明外國人和在外租屋查察，圖為社會勞動處先前派員探視受傷的朱姓失聯移工。（圖／資料照片，記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

新竹縣消防局新工分隊長游尚樺於112年底出勤救火時不幸殉職，因該失火處所為失聯移工所居住，引起大眾關注；南投縣政府表示，將主動加強查核行蹤不明外國人居住處所，避免並防止全縣有類似憾事發生。

游尚樺的父親在痛失愛子後寫下公開信，質疑游尚樺捨命救出的逃逸移工為何能住在民宅、由誰聘用、何時追查解決？令所有國人同感悲慟； 南投縣政府於2月2日下午召開「113年度行蹤不明外國人在外租屋查察」研商會議，由秘書長洪瑞智主持，內政部移民署中區事務大隊南投縣專勤隊、南投縣消防局和警察局，縣府建設處、新聞及行政處、社會及勞動處及南投縣各鄉鎮市公所等單位都出席，決議依據權責分工作業，加強查核行蹤不明外國人居住處所。

縣府指出，將請各鄉鎮市公所協助，由村里長向村里民宣導：如發現有逃逸外國人聚集地或租屋處，積極向移民署南投縣專勤隊（049-2246810）或縣府社會及勞動處（049-2243667）通報；若有非法外國人居住、寄宿行為，將請通知業者（雇主）進行公共安全檢查，避免其寄居違章建築，若獲報有逃逸外國人情事也請相關單位加強查核。

縣府另呼籲各事業單位、商家及雇主，聘僱（容留）非法外國人從事工作者，即違反《就業服務法》第44條及第57條第1項等相關規定，將依同法第63條第1項「違反第44條或第57條第1項規定者，處15萬元以上、75萬元以下罰鍰; 五年內再違反者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣一百二十萬元以下罰金」辦理。

南投縣專勤隊同時宣導《入出國及移民法》新制已上路，為防杜外國人逾期滯台從事違法（規）活動情事，進而危害社會治安，違者罰鍰從現行2000至1萬元加重為1萬元至5萬元，並延長禁止入國期間至7年；另增訂違規罰則：如媒介外國人從事不符合停（居）留原因活動者，可處20萬至100萬元罰鍰，意圖使逾期者從事不法活動而容留、藏匿或隱避之者，可處6萬至30萬元罰鍰，如有使外國人或無戶籍國民非法入國將有刑責，處1年以上、7年以下徒刑或100萬元以下罰金。