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社會 社會焦點 保障人權

阿SIR來了！22歲男網咖「尿遁」　警廁所堵人查出他失聯2年

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

▲越南籍逃逸移工黃男在網咖見到警方上門臨檢，偷偷跑進廁所躲警，最終被員警發現攔查帶回。（圖／記者許權毅翻攝，下同）

記者許權毅／台中報導

台中市第一警分局大誠所員警14日前往轄區網咖臨檢，發現一名年輕男子偷偷躲進廁所「尿遁」，眼尖員警不動聲色，就在廁所門口等人，等男子一出來立刻上前盤查，該名越南籍男子用不流利中文稱「不知道」，示意聽不懂中文，最終被員警發現有攜帶健保卡，查出他是失聯2年的逃逸移工、22歲黃姓男子。

員警吳耀宗、廖柏皓表示，當時暗暗記下男子特徵，不上前攔查，使該名外籍男子誤以為自己成功躲過員警的查緝，當外籍男子從廁所離開時，立即上前盤查，要他出示身分證件。

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

男子當下先是揮手表示自己聽不懂中文，吳、廖2員向其詢問是否為失聯移工？男子聽聞後沉默不語，員警見其不配合只好在旁勸說其出示證件，男子便開始用中文回答「不知道」。

最終細心的吳員在男子包包中看見健保卡，要求他出示，經查確定就是來自越南的22歲黃男，已經失聯2年，全案警詢後將黃男移送台中專勤隊續辦。

警方指出，現今網路咖啡廳不但可以上網、玩遊戲打發時間，並有提供多樣化的餐點，比起旅宿動輒上千的價格有著更高的性價比，許多民眾因預算的考量時常選擇在此處度過漫漫長夜，但網咖人口出入相對複雜，面對此情況，警方針對轄內網路咖啡店規劃不定期臨檢，保障民眾安全。

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