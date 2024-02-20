陳建仁指台中瘦肉精單純個案　「單一檢體、實驗室、剛好有西布特羅」

▲行政院長陳建仁。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

台中市食安處2月2日公布檢測出台糖梅花肉片含有瘦肉精「西布特羅」，然後大量抽驗至今全台「僅此一盒」，陷入羅生門。行政院長陳建仁今（20日）至立院施政報告，備詢時表示，目前中央加上地方檢測結果是877比1，希望3月份有調查結果，實際上這是蠻單純個案，單一檢體、只有在一個實驗室，實驗室又剛好有西布特羅，就是這樣。

陳建仁今至立院報告並備質詢，對於豬肉查核進度，陳建仁表示，現在查驗結果是877比1。民進黨立委吳思瑤質詢時則詢問，這是中央跟地方單位共同檢測結果，877比1，到底台中市府這盒天選之肉哪裡來？

陳建仁直言，除了台中市檢驗樣本外，沒有任何地方檢驗陽性，從豬隻飼養、屠宰、分割、分切到市場，所有供應鏈都未檢出，只有在單一實驗室、單一樣本檢出，實在值得台中市府給人民一個交代，到底為何會檢驗出來？

吳思瑤也表示，最應該也最有能力說清楚的是盧秀燕，西布特羅只提供實驗室，不能在台販售，兩年只進口789毫克，大概一滴水，提供給24家檢驗室使用，可以很清楚知道沒有流到任何民間企業跟市場，只有實驗室有，包含台中市衛生局。

吳思瑤補充，到目前為止可以確信不是系統性事件，而是單一個案，但下一步無論無何不能讓他成為懸案，食安辦也召開專家會議，週五也會有專案報告，請問政院有信心多久結案？

對此，陳建仁強調，21日召開專家委員會，分成兩組，一組了解豬隻飼養跟屠宰，第二部分了解樣本採檢跟檢驗步驟，食藥署跟農業部已經有做全面視察，希望3月份一定要有很好結果，實際上這是蠻單純個案，這是單一檢體，只有在一個實驗室，這個實驗室又剛好有西布特羅，就是這樣。