傅崐萁嗆「希望你禱告對得起人民」　陳建仁反擊：我會感謝天主

▲國民黨立委傅崐萁針對行政院院長施政方針及施政報告質詢。（圖／記者湯興漢攝）



記者崔至雲／台北報導

行政院長陳建仁今（20）日到立法院進行施政報告並備質詢，國民黨立委傅崐萁下午質詢時針對禁止旅行業組團赴中國旅遊、食安、國產豬洗產地、進口蛋等議題連番開砲，更喊話陳建仁，「全民都要為你收爛攤子，希望你今天晚上禱告的時候，你要對得起2300萬人」。陳則回擊，「我會感謝天主」。

傅崐萁先稱讚陳建仁在衛生署服務期間，是非常溫文儒雅紳士，陳回，「我現在也是」。傅崐萁繼續說，在2016年跟蔡英文搭檔，對當時蔡英文加分非常多。

「您到底是國王的新衣，還是國王的毒藥」，傅崐萁接著說，民進黨1月3日宣布開放陸客，結果2月7日就喊停，理由是會影響國家利益，痛批政府用狗屁倒灶理由，在此時此刻成為選舉工具幫凶，「宣布6月1日團客不能過去，請問3月去的就不損及國家利益嗎」，問陳，到底是他的意志？還是副總統賴清德的意志？

陳建仁回應，因新冠疫情規定不能組團到大陸，後來解禁後開始安排，希望雙方都有共識都能組團觀光，大選後讓旅行業者組團，不過到現在為止，沒看到大陸組團來到台灣情況，再加上Ｍ503航道改變，才會做出這個決定。

傅崐萁沒等陳建仁回應，接著播放民進黨在野時抗議美豬的影片，他指出，以前的民進黨會要求食安，但近年從巴西蛋洗產地、核食問題等，到現在CPTPP也沒有。傅更說，「希望你晚上禱告的時候，能對得起2300萬人」，陳建仁則反嗆，「我會感謝天主」。

