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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

傅崐萁嗆「赴陸禁團令」理由狗屁倒灶　陳建仁駁：陸有善意可開放

▲▼國民黨立委傅崑萁針對行政院院長施政方針及施政報告質詢。（圖／記者湯興漢攝）

▲國民黨立委傅崐萁針對行政院院長施政方針及施政報告質詢。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／台北報導

立法院今開議，行政院長陳建仁率各部會首長赴立法院施政報告並備詢，國民黨立委傅崐萁質詢中國大陸旅遊團禁令議題。傅崐萁先嗆，中央喊卡的理由是因為損及國家利益，更用狗屁倒灶的理由影響國家利益；陳建仁馬上駁斥，5月31日前已獲允許的旅遊團可如期出團，但何時全面解禁，還需要看對岸的善意。

傅崐萁質詢時先指出，他之前都認為陳建仁是位溫和、儒雅的紳士，但是一年多前擔任行政院長後發生了很多事情，陳建仁去年初接任閣揆後，並於同年11月3日宣布2024年3月1日開始組團可赴大陸旅遊，這對旅遊業來說是久旱逢甘霖，對台灣的百工百業都有莫大助益。

「沒想到今年2月就喊停」，傅崐萁說，中央喊卡的理由是損及國家利益，更用狗屁倒灶的理由影響國家利益。此時，陳建仁馬上說，「這不是狗屁倒灶的理由」。傅崐萁繼續問，暫停赴陸旅遊政策是總統當選人賴清德的意思，還是陳建仁自己的意思？陳建仁回應，這是整個行政團隊討論出來的，原因是疫情解禁後兩岸希望互相組團觀光，以國際慣例應該是要互相交流，而選舉結束後台灣也開始組團，但至今等不到對岸對台灣開放組團觀光，且又發生M503航線改變，才有旅遊團禁令。

傅崐萁打斷陳建仁發言並說，「你只要回答我的問題，這麼簡單，到底是誰想出來的？」陳說，「就是整個行政團隊討論出來的」，傅說，「那就是你的意思」，陳建仁點頭表示同意。傅崐萁追問，若造成觀光業損失是否應該國賠、政院要不要負責？

陳建仁說，如果已經容許組團，從3月1日開始陸續出團，只要得到中國善意回應，就可以提前開放。陳建仁再補充，只要已經組團，5月31日以前都可以出團，但之後是否解禁就是要看對岸善意。

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