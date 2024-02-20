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社會 社會焦點 保障人權

台中海線沿途亂丟鐵釘！20汽機車受害　「撒釘怪客」判刑8月

▲▼ 。（圖／資料照）

▲顏男在台中海線沿途亂丟鐵釘，造成大量汽、機車輪胎破損，遭警方逮捕。（圖／資料照）

記者白珈陽／台中報導

台中市去年11月出現「撒釘怪客」，1名顏姓男子在海線沿途亂丟鐵釘，造成20輛汽、機車輪胎破損，顏男落網後辯稱因和父親吵架情緒不佳才會犯案，檢方複訊後將他聲押獲准。近日法院判決出爐，法官認顏男犯行對道路使用者安全潛在危害甚鉅，且也未跟被害人和解，依妨害公眾往來安全罪將他判刑8月。可上訴。

判決指出，顏男（45歲）與家人發生爭執後因心情不佳，於去年（2023年）11月1日晚間9時49分起至同日晚間11時30分間，開著哥哥的車接續在北屯區松竹寺，沙鹿區的九天玄女廟、國道3號陸橋、中山路垃圾掩埋場、竹林土雞城、羽球館、米糕店等地，丟撒長度長度各為2.039、2.014、2.649公分的鐵釘。

顏男隔天上午8時至同日上午9時30分間，又開車前往梧棲區梧棲國小、丁丁藥局、錦成橋、幼稚園、星輝路丟鐵釘。

事後有大量車主車胎被刺破，氣得向警方報案，甚至有人快上國速公路發現輪胎破洞，既氣憤又害怕；警方調閱相關監視器影像，交叉比對後鎖定是顏男涉案，但他犯案隔天就北上參加進香團，警方去年11月6日下午2時許，持拘票前往宜蘭將顏拘提到案，並從車內起獲大批鐵釘。

檢警清查報案單及相關監視器，共有20輛汽、機車輪胎遭顏男亂撒的鐵釘刺破，維修費用從百元至逾萬元不等。

法官審酌，顏男因一時情緒不佳，即亂丟鐵釘毀損他人車輛輪胎，同時危害道路使用者往來安全，前在危害甚鉅，迄今未與被害人達成和解、也沒賠償，依妨害公眾往來安全罪判他有期徒刑8月。

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